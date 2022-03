Ezra Miller: perché l’attore è stato arrestato in un bar karaoke delle Hawaii?

di Manuela 31 Marzo 2022

Ezra Miller, il popolare attore che ha dato il volto a Flash nei film della DC Comics dedicati alla Juscite League e a Credence nella saga di Animali Fantastici, pare che sia stato arrestato in un bar-karaoke delle Hawaii. Ma perché?

Beh, secondo quanto rivelato dalla polizia, Ezra Miller si è reso responsabile di diversi comportamenti oltre il limite:

avrebbe urlato oscenità

ha sottratto il microfono a una donna che cantava

si sarebbe scagliato contro un uomo che stava giocando a freccette

Il bar in questione si trova a Hilo, una piccola città su Big Island. Sempre secondo la polizia, intervenuta sul luogo, il comportamento di Ezra Miller sarebbe peggiorato mentre dei clienti cantavano Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper (forse cantavano troppo male? Non gli piaceva la canzone? E cosa avrebbe fatto se, per caso, avessero cantato qualcosa di Gigi D’Alessio?).

Tuttavia pare che non sia la prima volta che Miller dà spettacolo in questo modo: la polizia di Hilo, dal 7 marzo, è stata chiamata 10 volte e sempre per colpa dell’attore. Non è però ben chiaro da quanto tempo Miller sia sull’isola.

Solo che, finora, si era sempre trattato di incidenti minori, tipo riprendere le persone in una stazione di servizio, rifiutarsi di abbandonare il marciapiede di fronte a un ristorante o qualche lite.

Questa volta, però, Miller l’ha combinata grossa ed è così stato arrestato poco dopo la mezzanotte di lunedì, con l’accusa di condotta turbolenta e molestie. Successivamente l’attore è stato rilasciato, ma non prima di aver pagato una cauzione di 500 dollari.

Poco dopo, però, la polizia è dovuta di nuovo intervenire, portando fuori l’attore da una casa di Hilo dopo che un residente aveva allertato le forze dell’ordine. Il martedì successivo due persone hanno anche presentato una richiesta di ordine restrittivo temporaneo contro Miller per quell’incidente.

Secondo la richiesta Miller avrebbe fatto irruzione nella loro camera da letto, minacciandoli. La coppia ha poi accusato l’attore di aver rubato alcuni effetti personali, inclusi portafoglio e passaporto.

A dire il vero non è ben chiaro cosa sia accaduto fra Miller e questa coppia. Secondo Terry Prekaski, proprietario dell’ostello in cui Miller risiedeva, in origine l’attore sembrava in buoni rapporti con la coppia. All’inizio Prekaski non aveva riconosciuto la star, salvo poi capire chi fosse quando gli altri ospiti avevano cominciato a farsi fotografare insieme a lui.

Prekaski ha ricordato che Miller sembrava amichevole e per niente snob, prestandosi bene a farsi fotografare insieme ai fan. Tuttavia ammette di non sapere cosa sia successo fra Miller e la coppia. L’unico che potrebbe spiegare cosa sia accaduto è Miller, ma al momento l’attore, il suo agente e i suoi avvocati tacciono.

Lo scorso anno, invece, era toccato a Nicolas Cage essere buttato fuori da un bar: era ubriaco e scalzo (da tempo, però, si sa che l’attore ha problemi di alcol).