Fabbrica di cioccolato della Pennsylvania esplode: uccise sette persone

In Pennsylvania una fabbrica di cioccolato della RM Palmer Company è esplosa per cause ancora da chiarire. Purtroppo sette persone sono morte nell'incidente

di Manuela Chimera 28 Marzo 2023

Un brutto fatto di cronaca arriva dalla Pennsylvania, negli Stati Uniti: qui una fabbrica di cioccolato, nota per la produzione di coniglietti pasquali di cioccolato, è esplosa. Purtroppo ci sono delle vittime: nell’incidente sono morte sette persone, mentre altre dieci sono rimaste ferite, anche se non gravemente.

Perché la fabbrica di cioccolato è esplosa?

I video pubblicati sui social media mostrano come l’edificio della RM Palmer Company di West Reading, in Pennsylvania, sia esploso improvvisamente venerdì scorso verso le 17. L’esplosione ha letteralmente distrutto tutta l’azienda: al suo posto rimangono solo cumuli di macerie.

A seguito dell’esplosione, sul posto sono arrivate subito le squadre di soccorso. Sabato mattina presto, i soccorritori sono riusciti a trovare un operaio ancora vivo, ma intrappolato sotto le macerie. La speranza di tutti, espressa da Wayne Holben, il capo della polizia di West Reading, era di riuscire a trovare altri sopravvissuti.

Le squadre di soccorso si sono attivate subito usando attrezzature pesanti per rimuovere i detriti, mentre cani da fiuto e apparecchiature di imaging termico sono stati messi in campo per cercare eventuali persone ancora vive.

Tuttavia sabato sera, secondo Chad Moyer, il capo dei vigili del fuoco del distretto, le speranze di trovare dei sopravvissuti stavano diminuendo rapidamente. Purtroppo aveva ragione: domenica sono stati recuperati altri corpi, portando così a sette il numero totale delle vittime. Nell’esplosione, poi, sono state ferite almeno una decina di persone: due sono stati ricoverati, ma si trovano in discrete condizioni, mentre gli altri sono stati dimessi.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno indagando per capire quali possano essere state le cause che hanno condotto all’esplosione. Ovviamente non si hanno ancora certezze visto che le indagini sono ancora in corsa, ma i funzionari locali sostengono che potrebbe essere stata causata da una fuga di gas (sempre una fuga di gas potrebbe essere stata la causa qualche anno fa di un’esplosione avvenuta in un ristorante della Cina che aveva causato la morte di 34 persone).

Intanto anche tre edifici intorno all’azienda ormai distrutta, sono stati chiusi per precauzione. Tuttavia Samtnaha KAag, sindaco di West Reading, ha specificato che non vuol dire che tali edifici verranno per forza demoliti o considerati inabitabili. Semplicemente bisognerà dare il tempo agli addetti di rimuovere le macerie, mentre gli ingegneri preposti dovranno ispezionarli ed esaminarli per poter fare una valutazione strutturale e garantire la sicurezza degli stabili e la loro agibilità.

L’azienda RM Palmer era stata fondata nel 1948. Nel corso del tempo si era specializzata nella produzione di cioccolatini e prodotti affini destinati alle varie festività, come San Valentino, Pasqua, Natale e Halloween.

Questo il video dove si vede il momento dell’esplosione: