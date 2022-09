Fagottino marchio Coop: richiamo per rischio fisico

di Manuela 5 Settembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Gelati a base di vaniglia di Haagen Dazs: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del Fagottino marchio Coop a causa di un rischio fisico. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data effettiva dei controlli presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 26 agosto 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Fagottino Cereali Antichi con mirtillo, mentre il marchio del prodotto è Coop. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Coop Alleanza 3.0, con sede dello stabilimento in via Villanova 29/7 a Villanova di Castenaso (BO).

Non c’è uno specifico numero di lotto di produzione coinvolto nel richiamo, in quanto sono stati ritirati tutti i lotti fino al 26 agosto compreso. Nell’avviso di richiamo non sono indicati né la data di scadenza o termine minimo di conservazione, né l’unità di vendita.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico: si è trattato di un ritiro precauzionale dovuta alla possibile presenza di corpi estranei. Purtroppo l’avviso di richiamo non specifica la natura di questi possibili corpi estranei.

Nelle avvertenze chiunque fosse in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto sopra indicati, non deve consumarli, bensì restituirli presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Coop tramite: