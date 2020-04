Family Food Fight, quarta puntata a tema: le feste comandate

Appuntamento questa sera con la quarta puntata di Family Food Fight: questa volta il tema della sfida saranno le feste comandate, anche quelle etniche. L’orario è sempre il solito: alle 21.15 sintonizzatevi su Sky Uno (canale 108), sul canale 455 del Digitale Terrestre, on demand su Sky Go e in streaming su Now TV. I tre giudici Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo dovranno giudicare le quattro famiglie rimaste su menù legati alle feste comandate.

Dopo il colpo di scena finale della scorsa puntata (inspiegabilmente non c’è stato nessun eliminato), le famiglie Benziadi, Magistà, Raviele e Scainelli saranno alle prese con i menu delle feste comandate:

Natale

Pasqua

Capodanno

festa di fine Ramadan

Troppo facile? Beh, la produzione ha pensato a un imprevisto speciale: quattro parenti, uno per ogni famiglia e rigorosamente dallo scarsissimo talento culinario, daranno il loro fondamentale e confusionario aiuto, mettendo a rischio la permanenza delle famiglie in gara. La famiglia che sarà riuscita a interpretare meglio lo spirito della festa assegnata avrà un bonus nella seconda prova, mentre i peggiori finiranno a rischio eliminazione.

La seconda prova, invece, sarà legata alle feste etniche. Le tre famiglie dovranno cimentarsi con le cucine estere, aiutate anche dai consigli di tre chef professionisti: