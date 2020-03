Family Food Fight, terza puntata: ospite la wedding planner Sanda Pandza

Terza puntata per Family Food Fight, il nuovo cooking show di Sky. Ospite della serata sarà la weeding planner Sanda Pandza. Come di consueto la puntata andrà in onda giovedì 26 marzo alle ore 21.15 su Sky Uno, canale 198 (visibile anche sul Digitale Terrestre sul canale 455 e in streaming su Now TV).

Dopo una seconda puntata inspiegabilmente priva di ospiti (due nella prima e nessuno nella seconda, un po’ strana come scaletta a dire il vero), ecco che questa volta come ospite d’onore ci sarà Sanda Pandza, wedding planner dei vip famosa per aver organizzato, fra l’altro, anche il matrimonio fra Tom Cruise e Katie Holmes. In gara sono rimaste ormai solamente quattro famiglie dopo che i Lucini sono stati eliminati alla fine della seconda puntata (fatali sono stati gli gnocchi di baccalà e vongole e dei problemi di comunicazione non da poco):

Benziadi

Magistà

Raviele

Scainelli

Toccherà di nuovo ai giudici Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo decidere chi si salverà e chi tornerà a casa. La tematica della puntata, ovviamente, sarà proprio il giorno del matrimonio. Questa volta le famiglie in gara avranno il difficile compito di realizzare un buffet nuziale degno di questo nome. Chi riuscirà a convincere il palato dei giudici?