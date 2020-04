Family Food Fight, quinta puntata: ospiti Giancarlo Magalli e la figlia Michela

Ridendo e scherzando siamo arrivati alla semifinale di Family Food Fight, il nuovo cooking show di Sky. In questa quinta puntata ci saranno parecchi ospiti. Si comincia con Giancarlo Magalli e con la figlia Michela Magalli, nota influencer e si finisce con la banda G. Donizetti di Corbetta.

L’appuntamento è come al solito alle ore 21.15 sul Sky Uno, canale 108 di Sky e sul canale 455 del Digitale Terrestre (oltre che su Now TV in streaming). Dopo l’eliminazione delle Benziadi della scorsa puntata, sono rimaste solo tre famiglie in gara: i Magistà, i Raviele e gli Scainelli. Dovranno dare il tutto per tutto perché solo due famiglie arriveranno all’attesa finale della prossima puntata.

Come al solito saranno i giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich a decretare sconfitti e vincitori. Il tema della puntata sarà “I Mostri Sacri”. Tre le prove, come al solito:

Prima prova: le tre famiglie dovranno cimentarsi nei Grandi Classici della cucina italiana , preparando un menu stabilito dai giudici. La famiglia che interpreterà in maniera migliore i piatti della tradizione popolare avrà un vantaggio nella seconda prova

Seconda prova: questa seconda prova sarà dedicata alla Sagra di Paese. Davanti agli ospiti della puntata, le famiglie dovranno cucinare il proprio menu basato su un alimento estratto a sorte. Ma c'è di più: oltre a preparare piatti che convincano le papille gustative di giudici e ospiti, dovranno realizzare un impiattamento degno di essere postato su Instagram

Terza prova: questa volta le famiglie dovranno cucinare un piatto dello chef Cannavacciuolo, replicandolo alla perfezione

[Crediti Foto | Profilo Instagram Michela Magalli]