Family Food Fight, seconda puntata: sfida con un piatto della tradizione di Antonino Cannavacciuolo

Seconda puntata per Family Food Fight, il nuovo cooking show condotto da Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo: questa volta la sfida finale è proprio con un piatto della tradizione di Antonino Cannavacciuolo.

L’appuntamento è come sempre alle ore 21.15 su Sky Uno, canale 108 e sul canale 455 del Digitale Terrestre (è visibile anche on demand, su Sky Go e in streaming su Now TV). Dopo l’eliminazione della famiglia De Florio della prima puntata (tradita dalla torta della famiglia Bastianich), le cinque famiglie sopravvissute dovranno nuovamente cimentarsi nelle sfide culinarie proposte dagli implacabili giudici.

Anche questa volta saranno tre le prove da affrontare: