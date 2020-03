Family Food Fight, prima puntata: ospiti Benedetta Parodi e Guido Meda

Siete pronti per la prima puntata di Family Food Fight? Il nuovo cooking show condotto Joe e Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciuolo andrà in onda questa sera su Sky Uno (canale 108) e sul Digitale Terrestre al canale 455. Si conoscono anche già i primi ospiti: saranno Benedetta Parodi e Guido Meda.

Orfani di MasterChef Italia, non ci rimane che consolarci con Family Food Fight. Questa volta la sfida ai fornelli vedrà impegnate delle famiglie, le quali porteranno in televisione le loro abitudini e tradizioni culinarie. Le squadre si sfideranno a suon di ricette tipiche, mentre a giudicare i piatti sarà l’insolito terzetto formato da Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianiche e da Lidia Bastianich (è la prima volta che madre e figlio sono insieme come giudici in un cooking show). Starà a loro attribuire alla fine il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight (e il relativo premio da 100mila euro).

I giudici potranno interagire con le famiglie in gara durante la preparazione dei piatti, ma non mancheranno momenti in cui le osserveranno (con relativi commenti) tramite un monitor.

Per quanto riguarda gli ospiti della prima puntata, guest star saranno Benedetta Parodi e Guodo Meda. Starà a loro proporre alcuni dei temi su cui si baseranno le prove. Inoltre commenteranno davanti allo schermo le performance delle famiglie insieme ai giudici e forniranno il loro giudizio sulle ricette presentate.