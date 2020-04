Family Food Fight, ultima puntata: chi vincerà la finale?

Ci siamo: ultima puntata per Family Food Fight, il nuovo cooking show di Sky. La finale si terrà come di consueto giovedì 16 aprile alle ore 21.15 sul Sky Uno (canale 108) e sul canale 455 del Digitale Terrestre (oltre che in streaming su Now TV e on demand su Sky Go).

I tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich dovranno decretare il nome del vincitore: trionferà la famiglia Magistà o la famiglia Raviele (le due famiglie superstiti dopo la semifinale)?

Puglia contro Campania, la sfida è aperta. La puntata inizierà con una scena di famiglia: Joe e Lidia Bastianich da una parte e Antonino Cannavacciuolo con la madre Franca presenteranno quattro ricette che fanno parte delle loro famiglie. Tre come al solito le prove: