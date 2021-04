Family Food Fight 2021, finale: chi vincerà fra i Dall’Argine, i Vannucchi e gli Autelitano?

Tutti pronti per la puntata finale della nuova stagione di Family Food Fight 2021? Le famiglie rimaste in gara dopo l’eliminazione della scorsa puntata, i Dall’Argine dall’Emilia-Romagna, i Vannucchi dalla Toscana e gli Autelitano dalla Calabria, si sfideranno fra di loro per stabilire quale sarà la famiglia vincitrice di questa edizione.

Come sempre, l’appuntamento sarà per giovedì 15 aprile 2021 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su NOW. Joe e Lidia Bastianich (che hanno da poco venduto il loro ristorante a New York) e Antonino Cannavacciuolo avranno il compito di giudicare le famiglie e decretarne la vincitrice.

Questa sera ci saranno solamente due prove. Nella prima si sfideranno tutte e tre le famiglie: le due migliori potranno sfidarsi nel duello finale. Ma in cosa consisteranno queste prove?