Joe e Lidia Bastianich vendono Del Posto, il ristorante di New York

Dite addio al ristorante di Joe e Lidia Bastianich a New York: Joe, Lidia e Tanya Bastianich, infatti, venderanno il Del Posto, il celebre locale che sorge sull’85esima strada di New York.

Il locale non chiuderà propriamente i battenti: la famiglia Bastianich, infatti, lo ha venduto allo chef che già guidava il locale e che ha in mente di ripartire con un nuovo progetto. Non è nulla di certo, ma Bastianich ipotizza che si tratterà sempre di un ristorante italiano moderno.

Si sa già che il locale dovrebbe ripartire con la nuova gestione entro fine anno: avrà un nome nuovo (ma lo spirito sarà sempre italiano) e sarà composto da tre attività distinte, cioè cocktail bar, pizzeria e ristorante. A dirigerlo ci saranno lo chef Melissa Rodriguez e il manager Jeff Katz: rimanendo al lavoro sempre nel medesimo locale, dovrebbe essere garantita la linearità di questo progetto.

Fra l’effetto della pandemia e la separazione dall’ex socio (nonché cuoco) Mario Batali, investito da uno scandalo relativo a molestie sessuali, ecco che è un periodo di rivoluzione per casa Bastianich. Joe ha spiegato al New York Times che Jeff e Melissa sono stati la forza trainante che si celava dietro il successo e l’evoluzione di Del Posto: è felice e orgoglioso che questa loro evoluzione continuerà anche nel futuro.

Curiosamente, un po’ di tempo fa, Joe Bastianich aveva pubblicato il video “Come riaprire il vostro ristorante”. Beh, col suo locale ha deciso di agire un po’ diversamente e procedere con “Come vendere il vostro ristorante”.