di Manuela 23 Agosto 2021

Un dipendente di una catena di fast food ha condiviso su TikTok un video che è diventato virale: se ordini del ghiaccio nelle bibite, per forza di cose avrai spazio solamente per metà bevanda nel bicchiere.

Il dipendente in questione lavora per Dunkin’ Donuts, ma ha spiegato che questa cosa è valida anche per tutte le bevande servire da McDonald’s, KFC, Subway, Five Guys e altri colossi del settore dei fast food.

Il ragazzo ha spiegato che non bisognerebbe mai ordinare un drink con ghiaccio. E ha deciso di documentare tutto facendo vedere effettivamente cosa accade quando chiediamo del ghiaccio nella bevanda tramite un video su TikTok.

L’esperimento è semplice: prendi un bicchiere con una qualsiasi bevanda e mettici dei cubetti di ghiaccio dentro. Poi travasa solamente la parte liquida della bevanda, senza ghiaccio, da un bicchiere all’altro. Quello che ottieni è la metà della quantità di liquido rispetto a ordinare la bevanda senza ghiaccio.

Che tradotto vuol dire: se ordini una bibita senza ghiaccio, il liquido riempie tutto il bicchiere. Se ordini la bibita col ghiaccio, il liquido effettivo presente riempie solo metà bicchiere perché l’altra metà è occupata dal ghiaccio.

Molti utenti hanno commentato che, effettivamente, non ordinavano il ghiaccio per questo motivo: non solo occupa troppo spazio, ma finisce anche con l’annacquare troppo la bevanda. In questo caso preferiscono ordinae senza ghiaccio e poi eventualmente aggiungerlo a casa se ce n’è bisogno.

In molti, però, non avevano fatto caso a questa cosa e hanno annunciato che mai più avrebbero ordinato bevande con ghiaccio da McDonald’s, Burger King o Subway.

