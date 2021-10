Fast food: polemiche per i mini short imposti da Hooters alle dipendenti

di Manuela 18 Ottobre 2021

Sta facendo assai discutere la decisione presa dalla catena di fast food Hooters di imporre mini short alle sue dipendenti. Anzi: mini short ancora più corti dei precedenti a dire il vero.

L’azienda, che vanta più di 420 sedi in 42 stati e 29 paesi infranchising, ha deciso di cambiare l’uniforme delle sue dipendenti. Il test è partito in Texas e presto si espanderà anche in altri fast food.

Secondo quanto riferito da un portavoce, la decisione di accorciare ulteriormente gli short fa parte di una collaborazione con Hooters Girls in Texas: secondo il portavoce le nuove uniformi hanno ricevuto recensioni positive sia da parte della Hooters Girls che dai clienti.

In effetti, alcune dipendenti su TikTok hanno difeso queste nuove divise, esternando tutta la loro gioia nell’indossarle. Una di loro ha rivelato di aver ottenuto molti più soldi da quando ha iniziato a indossarle.

Tuttavia, non tutte le dipendenti sono state così entusiaste dei nuovi short ritenendoli troppo succinti (potete vedere i nuovi short nel video di TikTok pubblicato da La Stampa). Così alcune cameriere, per protestare, hanno iniziato a pubblicare su TikTok diversi video sui loro pantaloncini. Tali video sono diventati presto virali con le dipendenti che definivano questi short alla stregua di “biancheria intima”.

Ecco alcune affermazioni fatte su TikTok da parte delle dipendenti:

“Così Hooters ha scelto nuove mutandine. Intendevo dire pantaloncini”

“Amo il mio lavoro, ma non amo indossare mutande per lavorare”

La catena Hooters è nota per il suo cibo, le ali di pollo, la birra fresca, lo sport e le Hooters Girls. Da tempo, ormai, l’azienda è stata criticata per la sessualizzazione delle donne. Già nel 2018 Brittany Anderson, chef e proprietaria del Metzeger Bar and Butchery, nonché ex Hooters Girl, aveva dichiarato che quello era un “lavoro basato sulle molestie sessuali” e che “Sei pagata per essere molestata sessualmente e resa un oggetto. Tutti a Hooters ne sono consapevoli”.

Intanto, però, una delle dipendenti ha postato un video nel quale riferiva che, dopo che il suo post era diventato virale, ecco che il CEO di Hooters l’aveva contattata direttamente per annunciarle che avrebbe potuto continuare a usare i vecchi pantaloncini.