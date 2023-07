Fatamorgana apre una nuova gelateria artigianale a Roma

di Luca Venturino 18 Luglio 2023

“Ricetta” che vince non si cambia. Il gelato artigianale di Fatamorgana è approdato nel cuore di Roma, nel cosiddetto Tridente, e per essere più precisi in via della Croce 46/47: le porte della nuova gelateria, che diventa a tutti gli effetti il flagship store del brand, sono di fatto già aperte. All’interno, oltre al gelato artigianale e naturale di Maria Agnese Spagnuolo, fondatrice di Fatamorgana (che d’altronde ve l’abbiamo detto – ricetta che vince non si cambia), ci saranno diverse novità: il Fatamisù espresso, il Gelato Affogato al Caffè e il Maritozzo con il Gelato, tutto da consumare in piedi o al bancone.

Fatamorgana a Roma: tutti i dettagli della nuova apertura

Chiaro, i nostri lettori più attenti – o forse più golosi – sanno bene che quando parliamo di “approdo” non lo facciamo in termini assoluti. La nuova gelateria artigianale in via della Croce è di fatto la sesta complessiva per Fatamorgana in quel di Roma e la nona in generale, se ci allarghiamo a comprendere anche quella a Monterotondo e alla coppia dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, a Los Angeles.

Anche con questa – doverosa – precisazione, tuttavia, l’apertura rimane comunque speciale. “Era arrivato il momento di approdare anche nel vero cuore di Roma” hanno spiegato a tal proposito Maria Agnese Spagnuolo e Francesco Simon, le menti (e le braccia) dietro Fatamorgana. “Per questa grande novità, non potevamo non scegliere il 2023, anno nel quale Fatamorgana festeggia i suoi primi 20 anni di attività. Un traguardo davvero importante: ci sembra ieri quando abbiamo aperto la porta della nostra prima gelateria in via Lago di Lesina a Roma”.

A proposito del compleanno – proprio presso la nuova apertura in via della Croce, in data 3 agosto, si terrà un party per festeggiare i primi venti anni di attività di Fatamorgana.

Ma bando alle ciance, e facciamo spazio alle cosiddette norme operative. Il timbro è quello tipico di Fatamorgana, come già accennato – artigianale e naturale, contenente solo materie prime necessarie alla ricetta e con additivi e parenti messi al bando, creativo e forte di un ricettario con oltre trecento voci.

Nella nuova gelateria a Roma Fatamorgana propone 54 gusti che comprendono tutte le varianti più iconiche, dai grandi classici a quelli più estrosi come Pesche col Vino, Sacripante, Dragon Fruit e Peperoncino e Crema Agnese; che verranno poi offerti in diverse declinazioni, come nei semifreddi o nei Mangia e Bevi, una coppa dove il gelato è accompagnato da frutta fresca di stagione e succo di pesca.

Tra le novità si segnala invece la presenza di un corner dedicato al mondo del bar, dove di fatto il caffè incontra il gelato; e di un angolo pasticceria con una linea di dolci artigianali che richiama, seppur in forma diversa, ciò che già si può trovare nel gelato. Spiccano infine, in questo contesto, le new entry del Fatamisù (un tiramisù espresso realizzato al momento con savoiardi homemade imbevuti di caffè e crema gelato al mascarpone) e il Maritozzo Gelato, una sorta di brioche con il gelato però in versione romana, dove la brioche viene sostituita dall’iconico maritozzo.