Gelaterie artigianali di Roma: le nuove aperture del 2023

di Chiara Fedeli 12 Giugno 2023

Toc Toc, gelatieri di Roma: tutto bene? Sarà il maltempo che ha accompagnato le prime settimane di giugno, sarà che il mercato è saturo, sta di fatto che eravamo abituati a ben altre primavere capitoline sul fronte delle gelaterie. Se negli scorsi anni a inizio stagione si vedevano spuntare carapine ad ogni angolo di strada, per l’estate 2023 questo trend sembra essere rallentato moltissimo.

Amareggiati ma speranzosi, noi di Dissapore che consideriamo il gelato artigianale un punto fermo, abbiamo perlustrato la città testando le nuove aperture degne di nota, che si vanno ad aggiungere alle tante buonissime gelaterie artigianali presenti a Roma già dagli scorsi anni. Ve le raccontiamo, una per una, considerando le gelaterie aperte durante gli scorsi mesi del 2023 e pure chi ha inaugurato a fine 2022. Insomma, i locali alle prese con la prima stagione estiva.

Lucciano’s

Partiamo dall’apertura più “vecchia”, della primavera 2022: Lucciano’s è una catena, è vero, e viene dal sud America, ma ha portato a Roma una ventata di cretività e, soprattuto, un gelato artigianale degno di questo nome a due passi da Fontana di Trevi.

La catena nasce nel 2011 a Mar della Plata, in Argentina, dall’idea di Daniel e Christian Otero, padre e figlio Italoargentini che decidono di portare nel loro paese il gelato italiano. Dopo anni di boom in Sud America, nel 2020 aprono i primi negozi negli Stati Uniti e nel 2022 il primo negozio in Europa, a Roma appunto.

È vero anche che Lucciano’s è una di quelle gelaterie assaltate dai turisti: il primo motivo è che si trova a Via delle Muratte, a 50 metri contati da uno degli scorci più belli di Roma; mentre il secondo è che, oltre al gelato tradizionale in cono o coppetta, Lucciano’s ha inventato e brevettato il Colosseo IcePops, un gelato sullo stecco a forma di Colosseo. Super instagrammabile.

Per quello che riguarda i gusti, il nostro consiglio è provare la frutta, quasi per tutti i gusti in versione vegana – non lasciatevi scappare il Mango – e il loro Dulce de Leche, il gusto per antonomasia che porta in Italia la tradizione argentina.

Prezzi: cono o coppetta piccola/media/grande/XL rispettivamente a € 4,20/5,20/6,50/7,50; gelato d’asporto al kg € 26, IcePops € 4,5/5/5,50

Indirizzo: Via delle Muratte, 76

Orari: Aperto tutti i giorni 11.00 – 00.00, Venerdì e Sabato 11.00 – 1.00

Pico Gelato

Altra catena presente con 5 punti vendita a Roma, è una certezza se si parla di gelato artigianale: materie prime di grande qualità, attenzione alla stagionalità dei gusti e anche qualche sfizio da assaggiare se si vuole andare al di là di cono o coppetta.

Nel 2022 Pico Gelato apre appunto il suo 5 punto vendita in zona Balduina, a piazza delle Medaglie d’Oro, arrivando così a coprire buona parte di Roma nord.

Il gelato di Pico è particolarmente dolce, ma ha un’ottima texture e un buon bilanciamento dei sapori. Da provare assolutamente i gusti al pistacchio, specialmente Crunch di pistacchio ma anche il pistacchio classico, e pane, burro e marmellata. Per gli amanti dei gusti classici da non perdere la Crema ricetta antica e la frutta, quasi completamente vegana.

Prezzi: cono o coppetta piccola/media/grande rispettivamente a € 3/3,50/4; gelato d’asporto al kg € 28

Indirizzo: Piazza delle Medaglie d’Oro, 6

Orari: Aperto tutti i giorni 11.00 – 00.00, Venerdì e Sabato 11.00 – 00.30

Greed – Il gelato coltivato

Greed è probabilmente la gelateria più famosa dei Castelli Romani: per gli amanti del gelato naturale, dai sapori autentici, la gelateria di Dario Rossi a Frascati è una tappa obbligatoria. Da Settebre 2022, il gelato coltivato torna a Roma con il nuovo locale di Monteverde dove, oltre ad assaggiare gusti completamente fuori dagli standard, si può anche bere un caffè o fare colazione.

L’esperienza quasi ventennale della gelateria di Frascati viene quindi riproposta a Roma portando gusti come broccolo romanesco, cacio e pepe o pizza e mortazza – non sempre presenti in gelateria però. Quello che, invece, troverete sempre sono gusti stagionali, fatti con frutta e verdura selezionatissima e con un sapore poco dolce, vista l’assenza di zucchero raffinato.

Da provare, quindi, tutti i gusti “gastronomici” presenti a banco, ma anche il sorbetto massa di fave di cacao criollo del Perù. Se siete amanti dei gusti alla frutta, poi, troverete pane per i vostri denti.

Prezzi: cono o coppetta 1 gusto/2 gusti/3 gusti rispettivamente a € 2/3,50/4,50; gelato d’asporto al kg € 27

Indirizzo: Circonvallazione Gianicolense 276, Rome, Italy

Orari: Aperto tutti i giorni 7:30-21:30, Domenica 11-21:30

Neve di Latte Bistrot

Dal 2014 Neve di Latte entra in tutte, anche nelle nostre, classifiche delle migliori gelaterie di Roma: partiti dalla sede di Flaminio, adesso possono contare 5 locali nel centro di Roma. L’ultimo nato, però, è la gelateria e bistrot che si trova in Via Nomentana, all’angolo con via di Santa Costanza. Un format nuovo, dove assaggiare il gelato ma anche fare colazione, pranzare e cenare.

Per quello che riguarda il gelato, la nostro opinione rimane la stessa: è uno dei gelati più interessanti di Roma anche in questa nuova veste bistrot. Da provare sempre i gusti di frutta, secondo la stagionalità, e il pistacchio – sapido e ben bilanciato. Se poi amate la semplicità il gusto da non perdere è Neve di Latte con bacca di Vaniglia del Madagascar, Latte Alta Baviera Bio, Zucchero di canna Demerara, Zucchero dell’uva.

Prezzi: coppetta piccola/media/grande rispettivamente a 3, 4 e 5 euro; cono piccolo/medio a 3/4 euro; gelato d’asporto al kg € 30

Indirizzo: Via Nomentana, 335F

Orari: Aperto tutti i giorni 7:00-23:00

Gelato Romano

Arriviamo alle nuovissime aperture del 2023: aperto a Maggio Gelato Romano si trova dietro Piazza Bologna e promette di portare qualche bella novità nel panorama del gelato della città. Il proprietario e mastro gelatiere, Simone Romano, ha alle spalle 30 anni di esperienza nel settore, due gelaterie aperte negli Stati Uniti e una lunga collaborazione con Neve di Latte.

Il concept di Gelato Romano è un gelato naturale privo di coloranti e additivi, tra sorbetti vegani di frutta stagionale e una selezione di gusti healty a basso contenuto di zuccheri. Davanti al suo bancone con oltre 30 gusti avrete l’imbarazzo della scelta, soprattutto per la presenza di tantissimi gusti tradizionali: da provare il caffè arabica, dall’inconfondibile sapore di caffè espresso, e il loro cavallo di battaglia, lo zabaione. Se siete appassionati di frutta da assaggiare pesca tabacchiera (solo se di stagione) e pera. Se volete osare, invece, consigliamo Avocado, davvero avocadoso, e Burro e Salvia.

Prezzi: coppetta/cono piccola/media/grande rispettivamente a 2,50/3,50/5; gelato d’asporto al kg € 25.

Indirizzo: Via Giacomo Boni, 33

Orari: Aperto tutti i giorni 7:00-23:00

Otaleg Monteverde

Sono passati ormai alcuni anni da quando Marco Radicioni, guro del gelato romano, ha trasferito stabilmente la sua sede dal quartiere Portuense a Trastevere, a due passi da Piazza San Cosimato. Ora però, con questo nuovo progetto che aprirà a brevissimo (si parla di 14 giugno o giù di lì), Radicioni alza l’asticella e allarga l’offerta del suo Otaleg: non solo gelato infatti, ma anche specialty coffee e un’offerta che spazierà dalla colazione all’aperitivo, oltre ad una linea di dolci preparati da Francesca Cogliandro, braccio destro di Radicioni da molti anni.

E i gusti? Se siete amanti del gelato di Otaleg già saprete quali sono i suoi gusti must have ma lo ripetiamo: dal croccante totale, verò feticcio per gli amanti della frutta secca, al Pistacchio al quadrato, dalla Mandorla con pomodori e olive taggiasche candite ai sorbetti di frutta di stagione o di cioccolata. Per non parlare poi dei gusti gastronomici, perfetti da abbinare anche con preparazioni salate.

Prezzi: i prezzi dei gelati non sono ancora disponibili; gelato d’asporto al kg € 28

Indirizzo: Viale dei Quattro Venti, 70

Orari: Aperto tutti i giorni 8:30-21