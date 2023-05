Federica Pellegrini festeggia il compleanno del marito con una cena a Villa Crespi

di Luca Venturino 10 Maggio 2023

Serata speciale per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la coppia ha infatti deciso di festeggiare il quarantunesimo compleanno di lui con una cenetta romantica a Villa Crespi, celebre ristorante di Antonino Cannavacciuolo che si affaccia sullo specchio del Lago d’Orta e che, con l’ultima edizione della Rossa in Italia, ha conquistato la tanto ambita terza stella Michelin. Una cenetta romantica, contraddistinta dal classico riserbo di una coppia che preferisce condurre la propria vita lontana dall’indiscreto occhio elettronico della telecamera – tant’è che la notizia della cena ci arriva solamente a pasto concluso grazie agli scatti pubblicati dai due sui rispettivi profili Instagram.

Federica Pellegrini e la cena a Villa Crespi

Foto pubblicate che, occorre dirlo, non hanno nulla della natura impostata e impeccabile che le leggi non scritte della vetrina dei social normalmente impone: Matteo Giunta si è limitato a un selfie con sua moglie mentre erano già seduti al tavolo, magari azzardandolo per traghettare il momento di pausa che intercorre tra una portata e l’altra; mentre Federica Pellegrini si è sbilanciata con un più abbondante carosello che colleziona momenti della cena e della breve permanenza (“Due giorni”, scrive la campionessa nella didascalia del post) presso Orta San Giulio.

L’occasione, come accennato in apertura di articolo, è il compleanno di Matteo Giunta. “Grazie a tutti per gli auguri” ha scritto il preparatore atletico nella didascalia che accompagna il sopracitato selfie con la moglie. “Sono 41… eh già!!! Sto assaporando ogni singolo momento di felicità. Non la voglio dare per scontata, e so di essere molto fortunato”. Poi una citazione – leggermente rivisitata – del famoso film Blow, girato nel 2001 dal regista Ted Demme: “Che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”.

Il carosello di Federica Pellegrini, se un poco più avaro per quanto riguarda la didascalia (“Due giorni di pace… e ora si torna a trottare”, scrive la nuotatrice), è come anticipato più ricco per contenuti. A impostare il tono sono soprattutto i primi tre scatti, che ritraggono Federica alle prese con un piatto di spaghetti (tant’è che nei commenti lo stesso Matteo Giunta la riprende bonariamente: “Come mangi gli spaghetti te Amore nessuno mai!”), seguiti da una serie di ricordi di questa fantomatica due giorni di relax presso il Lago d’Orta: alcune anatre che nuotano alla ricerca di qualche briciola caduta in acqua, il giardino di Villa Crespi, l’aperitivo immersi nel verde e altro ancora.