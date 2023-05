Antonino Cannavacciuolo festeggia lo scudetto del Napoli su una Panda azzurra

di Manuela Chimera 6 Maggio 2023

Poteva Antonino Cannavacciuolo non festeggiare lo scudetto del Napoli? Ovviamente no, ma lo ha fatto a modo suo. Su una Story pubblicata sul profilo Instagram della moglie Cinzia Primatesta era possibile vedere lo chef mentre celebrava il terzo scudetto del Napoli mentre girava su una Panda dipinta d’azzurro all’esterno del suo ristorante stellato Villa Crespi. Con lui anche la moglie, i figli e Simone Corbo, il suo secondo a Villa Crespi che aveva anche partecipato come tutor dei ragazzi al programma Antonino Chef Academy.

Antonino Cannavacciuoli festeggia il terzo scudetto del Napoli

Le celebrazioni per lo scudetto del Napoli non si sono fermate certo al capoluogo campano. Un po’ dappertutto i tifosi hanno trovato il modo e il tempo di festeggiare nelle maniere più disparate. Per esempio, Caffè Borbone ha deciso di unirsi alla festa Scudetto lanciando una limited edition. Proprio a Napoli, poi, in diverse pizzerie della città sono spuntati fuori i cartoni della pizza dedicati proprio alla vittoria.

Senza dimenticare, poi, la pizza che il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano ha voluto dedicare alla squadra e a Spalletti. Ma c’è un altro campano doc che mancava all’appello: Antonino Cannavacciuolo.

Nato a Vico Equense, Lo chef non ha mai nascosto la sua passione per il calcio (qualche tempo fa era anche stato preso di mira allo stadio mentre assisteva a una partita) e per la sua squadra del cuore, il Napoli.

Così, nonostante si trovasse in quel momento dall’altra parte della penisola, più precisamente a Villa Crespi, ecco che lo chef si è unito alle celebrazioni. In modo insolito. Non ha creato un piatto particolare per l’evento, come ci si poteva legittimamente aspettare (e sperare, a dire il vero), bensì ha preso una Panda 4×4, l’ha dipinta d’azzurro per l’occasione e sul cofano ha dipinto le immagini della squadra vincitrice.

Poi, filmato dalla moglie e insieme ai figli e ai colleghi di Villa Crespi, ecco che si è messo al volante sventolando la bandiera del Napoli.

A riprendere il tutto ci ha pensato la moglie che ha prima pubblicato una Storia su Instagram dove si vedeva Antonino Cannavacciuolo che, in maniche di camicia e seduto al volante, guidava la Panda azzurra nel cortile di Villa Crespi, sventolando festoso la bandiera del Napoli. Qualche ora dopo, poi, ha pubblicato un’altra Storia nella quale si vedeva Antonino Cannavacciuolo in posa insieme ai figli e ai membri dello staff accanto alla suddetta auto.