Fedez e Chiara Ferragni avvistati a cena a Villa Crespi: crisi finita?

L’avete sentito? Era lo Stivale intero che tirava un sospiro di sollievo. La coppia/brand (il confine, ammettiamo, è ormai pericolosamente labile) più seguita d’Italia è tornata a essere coppia, per l’appunto. L’aspetto “brand”, invece, non pare sia mai stato in pericolo. L’allarme è rientrato, insomma; tutti gli inguaribili romantici d’Italia possono tornare a dormire sonni tranquilli: Fedez e Chiara Ferragni sembrano essere tornati insieme. Nelle scorse ore, infatti, sulla ampia (e sovente caotica) vetrina di TikTok è apparso un breve video in cui i due fanno il loro ingresso a Villa Crespi.

Nulla di meglio di una cena insieme per ricucire il rapporto, no?

Se non avete idea di cosa stiamo parlando (e francamente un poco vi invidiamo) ci pensiamo noi a farvi un piccolo riassunto: durante la serata finale del Festival di Sanremo Rosa Chemical, uno dei cantanti in gara, ha fondamentalmente “rapito” Fedez del pubblico durante la sua esibizione. Terminata la canzone, Rosa si è lanciato in un appassionatissimo bacio con il rapper che avrebbe scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e amoroso.

Chiara Ferragni non pare averla presa bene: alcune immagini l’hanno ritratta durante la stessa serata mentre discuteva con il marito visibilmente alterata, e come sovente capita in casi come questi le voci di corridoio hanno trovato terreno fertile per immaginare una spaccatura tra i due.

Voci che si sono intensificate nei giorni successivi alla finale di Sanremo: giornate in cui Fedez ha innalzato le mura del silenzio attorno ai propri profili social e smesso di pubblicare storie. Gli investigatori di Instagram hanno captato l’anomalia e visto, in quella inusuale mancanza di pubblicazioni, una conferma del litigio e un primo passo verso una eventuale separazione.

Poi la clip su TikTok che li vede insieme all’ingresso di Villa Crespi, accolti da Antonino Cannavacciuolo in persona. Un balsamo per il cuore di migliaia (ma che diciamo? Milioni!) di follower così devastati che erano addirittura arrivati a organizzare un flashmob in piazza Duomo per manifestare il proprio supporto al bran… alla coppia, alla coppia.

Nuovamente sono entrati in azione gli Sherlock Holmes dei social: l’abito indossato da Chiara nel video in questione è lo stesso apparso 11 ore prime nelle storie Instagram pubblicate dall’influencer stessa. Il risultato? Elementare, Watson: i due hanno deciso di cenare lontani dall’onnipresente occhio social per sopire le malelingue e ricucire i rapporti di coppia. Sempre che questi siano mai stati effettivamente in pericolo, beninteso.