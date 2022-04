Fedez e Chiara Ferragni: brindisi con i medicinali per la prima cena fuori

di Manuela 16 Aprile 2022

Prima cena fuori per Fedez e Chiara Ferragni dopo l’intervento. Il rapper ha scherzato e ha anche brindato a suon di enzimi pancreatici: è la prima volta che rivela parte della terapia che sta seguendo.

I Ferragnez si sono concessi una cenetta romantica presso il dehors di Palazzo Recalcati, vicino al Duomo di Milano (chissà se anche questa volta avranno riservato tutto il locale come successo a gennaio nel ristorante di Carlo Cracco?). È la prima volta che la coppia torna in pubblico insieme dopo che Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un tumore al pancreas.

Il tutto è stato, come di consueto, immortalato sui social. I due prima si sono romanticamente baciati in ascensore (con annesso selfie, ovvio) e poi si sono filmai mentre erano a tavola. Ma mentre la Ferragni ha brindato con un bicchiere di vino bianco, ecco che Fedez ha deciso di brindare con la sua scatola di enzimi pancreatici.

Fedez ha spiegato che non può ancora bere alcolici e quindi deve brindare con gli enzimi pancreatici, da lui definiti come “amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica”.

Il farmaco utilizzato è il Creon a base di pancrelipasi. Questi enzimi pancreatici vengono aggiunti al cibo prima di mangiarlo in modo che venga predigerito prima di ingerirlo. Vengono usati in tutti i casi di insufficienza pancreatica, cioè quando il pancreas, per qualsiasi motivo, non riesce a produrre abbastanza enzimi digestivi. Il che accade anche dopo la resezione di parte del pancreas a causa di tumori.