Fedez e Lazza lanciano l’hard seltzer Boem

di Luca Venturino 24 Maggio 2023

Un progetto fantasma che aveva invaso gli spazi di Instagram (e non solo) con storie sospette – Fedez e Lazza sul set, un giornale in bella vista che recita a caratteri cubitali “Fedez e Lazza, che sta succedendo?” -, una comunicazione volutamente reticente per aumentare il tasso di entusiasmo del pubblico. Pubblico che, naturalmente, si è nel frattempo avventurato nelle più svariate ipotesi per trovare il proverbiale nodo della matassa – una collaborazione musicale? Magari un singolo per il periodo estivo, ormai alle porte? Nulla di tutto questo, in realtà: il progetto a cui i due musicisti hanno lavorato nel corso degli ultimi mesi è un hard seltzer battezzato Boem.

Fedez, Lazza e Boem: tutto quello che sappiamo sull’hard seltzer dei due musicisti

Non molto, a dire il vero. Fedez e Lazza hanno (giustamente) deciso di mantenere un evanescente velo di riserbo attorno al progetto, lasciando trapelare solo ed esclusivamente lo stretto necessario. “È nato Boem, il nostro hard seltzer” si legge su di un post pubblicato sulla pagina di Instagram ufficiale del nuovo drink. “Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo”. A onore del vero va detto che nelle sopracitate storie si poteva già strappare qualche indizio: sulle pagine del giornale ecco apparire una lattina, accuratamente pixelata, con su scritto “Coming Soon”.

Immaginiamo che una parte di voi si stia già chiedendo che caspita sia, un hard seltzer – è un bibitozzo? Una specie di birra? Una versione per gggiovani dell’acqua brillante che bevevano i nonni? Sì e no. In sintesi, si tratta di bevande gassate e con un tasso alcolico moderato, tendenzialmente aromatizzate, che nel corso degli ultimi anni hanno saputo ritagliarsi uno spazio di mercato sempre più notevole specialmente negli Stati Uniti. Frescura in lattina vagamente alcolica, in altre parole.

“Boem è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy” conferma il sopracitato post su Instagram. E l’aromatizzazione? “Il primo gusto che lanceremo a Giugno è zenzero”. Claro, grazie. Il “a Giugno” è volutamente vago, non preoccupatevi: come viene spiegato in un altro post, “Se dicessimo tutto ora sarebbe troppo facile: Boem fuori il xx di Giugno“. Non ci resta che attendere per il lancio ufficiale, in altre parole.

Qualche dettaglio, tuttavia, è riuscito a farsi strada nella stretta maglia dell’hype: stando a quanto lasciato trapelare, l’hard seltzer di Fedez e Lazza avrà un tasso alcolico di 4,5% (e sarà, naturalmente, vietato ai minori di anni 18) e sarà commercializzato in lattine da 330 ml.