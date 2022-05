Fedez: il padre diventa cuoco in una nuova serie di video su TikTok

Franco Lucia, il padre di Fedez, si trasforma in cuoco grazie a una nuova serie di video su TikTok. E il suo uovo in camicia è già virale.

di Manuela 31 Maggio 2022

Avete presente Franco Lucia, il padre di Fedez? Ebbene: è diventato cuoco in una serie di video su TikTok che stanno spopolando, soprattutto quello del trucchetto per fare l’uovo in camicia.

Col senno del poi, era facilmente ipotizzabile che il padre di Fedez lo avremmo rivisto nelle vesti di cuoco amatoriale da qualche parte. Se avete guardato la serie dei Ferragnez su Prime Video, ricorderete di sicuro alcune memorabili performance del padre di Fedez in cucina con tanto di battibecchi con la moglie.

Difficile dire se l’idea dei video su TikTok fosse già nell’aria prima e che le performance nella serie dei Ferragnez fossero solo prodromiche o se l’idea sia nata dopo la serie. Comunque sia, quello che è certo, è che l’ex orafo, dopo aver pubblicato diverse sue ricette sui social, adesso si è deciso a creare un canale TikTok tutto suo dove elargisce consigli culinari.

Il canale in questione è TheRealFrancoLucia, ha 17mila follower e fra le ricette caricate vanno per la maggiore due. La prima è quella del Salmone in crosta di pane, ricetta semplice che Franco ci spiega essere preparata sempre dalla sorella di Tati (Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez, è soprannominata Tatiana). Nel video si vede la preparazione passo dopo passo, con tanto di spiegazioni da parte del padre di Fedez, mentre nella didascalia trovano spazio gli ingredienti.

Ma la ricetta che ha fatto il botto è quella del trucchetto per preparare l’uovo in camicia: ha raggiunto 125mila visualizzazioni (magari anche gli aspiranti futuri MasterChef potrebbero prendere qualche suggerimento da qui).