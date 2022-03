Antonino Cannavacciuolo smentisce i rumors: non dirà (ancora) addio a MasterChef

Antonino Cannavacciuolo ha appena smentito tutti i rumors: per ora rimane ancora a MasterChef (almeno: ci rimane per i prossimi 2 anni).

di Manuela 31 Marzo 2022

Antonino Cannavacciuolo è stato categorico: smentiti tutti i rumors che parlavano di un suo addio imminente a MasterChef. Anzi: lo chef ha fatto sapere che sono “tutte bugie”, lui rimarrà per almeno altri due anni a MasterChef Italia.

Durante la conferenza stampa per presentare la nuova stagione di Cucine da Incubo, lo chef ha deciso di rivelare quali sino i suoi progetti per il futuro. Si parte da Cucine da Incubo: dopo due anni di pausa, dal 3 aprile alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda la nuova stagione.

Tuttavia, durante la conferenza stampa, i giornalisti avevano un solo pensiero in testa: la prima domanda che gli è stata fatta, infatti, non è stata su Cucine da Incubo, bensì su MasterChef. Da qualche giorno, infatti, giravano voci relative al fatto che Cannavacciuolo non sarebbe stato presente nella prossima edizione del programma.

Ma lui ha smentito categoricamente. Queste le sue parole precise: “Io che vado via da Masterchef? Sì l’ho letta anche io, ma avete capito malissimo… è una notizia scema. Non ho mai detto una cosa del genere… anzi ho firmato due anni di contratto”.

Quindi non solo continueremo a vedere Cannavacciuolo al timone di MasterChef (insieme a Barbieri e Locatelli? C’erano stati rumors relativi anche a un possibile abbandono da parte di chef Giorgio Locatelli), ma ci rimarrà per almeno altri due anni.

Lo chef ha poi spiegato che tutta questa popolarità televisiva gli ha dato tanto, ma gli ha tolto altrettanto. Un esempio? Lui è una persona che scherza parecchio, ma talvolta i termini che usava in passato oggi non si possono più usare. Ma se li utilizza per errore, ecco che tutti, corredati di cellulari pronti a cogliere ogni minima svista, sono pronti a mandarlo al “macello”. Per questo motivo cerca di limitarsi.

E sottolinea anche di non essere più una persona che può andare a bere al bar tranquillamente: ha sempre persone addosso, motivo per cui cerca sempre di andare in vacanza all’estero in modo da potersi godere la famiglia. Tuttavia è conscio del fatto che lavorare in tv e gli sponsor gli hanno dato la possibilità di investire in 9 attività (ha aperto da poco un nuovo ristorante a Vico Equense e si rincorrono voci di una possibile apertura nelle Langhe), creando anche parecchi posti di lavoro.