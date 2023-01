Fegato e testicoli crudi: influencer viene denunciato per la promozione della sua dieta assurda

di Luca Venturino 23 Gennaio 2023

La dieta migliore per ottenere un fisico da bodybuilder? Molto semplice: fegato, milza, pancreas, cuore, reni e testicoli di toro – tutto rigorosamente crudo. No, non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto (o forse sì?) partorito in un overdose di testosterone, ma del programma alimentare promosso da un certo Liver King, uno degli influencer più seguiti al mondo nell’ambito del fitness e del mondo della palestra. Il nostro protagonista amava riempirsi di arie e sostenere che un fisico scolpito come il suo fosse raggiungibile seguendo un regime alimentare come quello appena descritto, ma naturalmente tutti i nodi vengono al pettine; e il castello di carte è crollato quando l’influencer ha ammesso di essersi sottoposto a un costoso regime di steroidi. Alcuni suoi seguaci non l’hanno presa bene… Al punto da aprire un azione legale da diversi milioni di dollari.

I Principi dello Stile di vita Ancestrale

L’accusa è semplice – Liver King avrebbe ingannato la propria platea e poi indotto la stessa ad acquistare i suoi integratori alimentari sostenendo che fossero necessari per ottenere un fisico come il suo. L’influencer era solito promuovere il proprio personaggio come forgiato dai cosiddetti Nove Principi Ancetrali, ossia nove regole da seguire per diventare grossi e cattivi e sudati.

Il più importante, naturalmente, era il Principio del Cibo: fegato, milza, testicoli… la lista della spesa l’abbiamo già fatta. Inutile dire che una dieta del genere è ovviamente insostenibile (oltre a essere pericolosa per la salute), e Liver King avrebbe dunque potuto lucrare spingendo i suoi consumatori ad acquistare i propri integratori.

“Liver King ha persuaso milioni di consumatori ad aderire o a rispettare il Principio del Cibo dichiarando ripetutamente ai consumatori che il suo fisico quasi perfetto e la sua salute ottimale erano attribuibili esclusivamente alla sua adozione dei Principi Ancestrali” si legge nel testo dell’accusa. In più occasioni, per di più, il bodybuilder aveva negato di aver mai assunto steroidi.

La prima crepa nel magico universo di Liver King si è manifestata quando un giornalista di settore ha portato a galla una serie di email in cui il nostro protagonista raccontava a un collega di stare assumendo steroidi per un valore di 11 mila dollari al mese. Dinnanzi all’autorità dei numeri, l’influencer non ha potuto fare altro che ammettere di aver mentito, e il primo dicembre ha pubblicato un video su YouTube in cui ha ammesso di aver preso e di stare attualmente utilizzando degli steroidi.

La miccia si è consumata in fretta, e in una manciata di giorni è esploso il caso. Christopher Altomare, cittadino della Grande Mela, ha intentato una causa contro il bodybuilder e le sue società – Ancestral Supplements, LLC e The Fittest Ever, LLC – e raccolto il favore di migliaia di altri clienti di Liver King, che hanno ammesso che avrebbero continuato ad acquistare i suoi integratori se l’affaire steroidi non fosse venuto a galla.