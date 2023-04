Felice a Testaccio apre un nuovo ristorante a Torino

Felice a Testaccio si espande e porta la carbonara da Roma a Torino: in arrivo il nuovo ristorante di via Pietro Micca

di Manuela Chimera 10 Aprile 2023

Se abitate a Torino, ricordatevi che in via Pietro Micca 17 aprirà a breve il nuovo ristorante Felice a Testaccio. Ebbene sì: il noto locale romano porterà la sua carbonara (e non solo) anche nel capoluogo piemontese. Non si tratta certo della prima incursione del ristorante della famiglia Trivelloni (in realtà il primo ristorante era stato inaugurato nel 1936 dal padre, Guido Trivelloni, ma è stato poi il figlio felice a rendere celebre questa osteria romana) al di fuori della capitale: qualche anno fa, invatti, era stato aperto un secondo locale a Milano.

Cosa si sa dell’apertura di Felice a Testaccio a Torino?

A spiegare il perché di questa location è stato Marco Trivelloni, nipote di Felice. Prima di tutto, Torino è una città che piace alla famiglia, quindi basterebbe anche solo questa come motivazione. In secondo luogo, poi, il padre e la madre sono venuti a fare una gita qui un anno e mezzo fa. Quando sono tornati hanno parlato al resto della famiglia della città in maniera entusiasta.

Da lì era nata la proposta di valutarla come sede di una nuova apertura. A dire il vero la famiglia Trivelloni non aveva intenzione di espandersi in Italia, bensì avrebbero voluto portare la tipica cucina romana all’estero. Solo che poi era arrivata la pandemia da Covid-19, con tutte le restrizioni e i vari lockdown, cosa che aveva frenato il raggiungimento di tale obiettivo.

La famiglia Trivelloni ha così deciso di portare la cacio e pepe e la carbonara al Nord. Marco ha specificato che, prima di scegliere Torino in via definitiva, si sono documentati sulla presenza o meno di ristoranti romani a Torino. In effetti spazi in cui ampliarsi in tal senso ce n’erano: a Torino ci sono un paio di nomi importanti per la cucina romana, come Du’ Cesari in corso Regina Margherita e QR nel Quadrilatero Romano, ma non molto altro.

Così Marco è salito su insieme alla cugina Giulia, per tastare di prima mano non solo la bellezza della città, ma anche per capire dove poter aprire il nuovo ristorante. In effetti hanno subito trovato il posto adatto: in via Pietro Micca 17 c’era un locale ampio e con delle volte a mattoni che ben si adattano al loro stile.

Ma attenzione: l’inaugurazione del nuovo Felice a Testaccio non è vicinissima. A causa di un problema con il magazzino, hanno dovuto ritardare con i lavori di ristrutturazione. Adesso stanno iniziando, ma probabilmente non riusciranno ad aprire come previsto prima dell’estate. È molto probabile che l’inaugurazione, salvo ulteriori contrattempi, si terrà a settembre (magari riusciranno a fare un soft opening a fine agosto, ma nulla è ancora certo).

Il nome del ristorante sarà sempre lo stesso, così come ci saranno sempre lo stesso menu, gli stessi fornitori e gli stessi chef. Molto probabilmente il ristorante di Torino sarà gestito da Giulia, la cugina che aveva già tenuto a battersimo il ristorante di Milano.

Marco Trivelloni è ottimista: molti clienti piemontesi venuti in visita a Roma gli hanno sempre detto che avrebbero dovuto aprire anche a Torino. Non resta che attendere ora la data dell’inaugurazione ufficiale.