Fermata con 90 chili del cioccolato virale di Dubai: la conferma che siamo tutti impazziti

Se non conoscete questa tavoletta di cioccolato (e ancor di più se non l'avete provata), siete fuori dal mondo. Sarà per questo che la trentatreenne fermata ne aveva tre valigie piene?

Giunge solo ora alle orecchie e alle penne della stampa una folle notizia di un mese fa che ha a che fare con la moda gastronomica del momento. Ma che diciamo, una delle mille mode gastronomiche del momento, che a ‘sto giro è evidentemente sfuggita di mano. Le autorità aeroportuali di Amburgo hanno fermato una donna che portava con sé un diabetico bagaglio contenente ben 90 chili del cioccolato dubaino più di tendenza, quello con ultra-ripieno di knefeh e pistacchio. La tavoletta è diventata virale gli scorsi mesi su TikTok, tanto da finire nella classifica dei dieci piatti più ordinati nel 2024 su Deliveroo. Staremo forse esagerando?

Quanto (ri)costerà tutto questo cioccolato

Al momento del suo pazzo dolce acquisto, la trentatreenne fermata all’aeroporto di Amburgo non deve essersi posta il problema di dover prendere un aereo. Adesso, stando alle fonti, si trova costretta a pagare 4,60 euro per ogni tavoletta da 200 grammi del suo bottino, che in totale ammontava a 460 barrette suddivise in tre valigie. Fate un po’ voi questo semplice calcolo. La signora non è stata arrestata, ma potrebbe essere sottoposta a indagini per evasione fiscale.

Ci dispiace poco per la donna, che a detta delle autorità e delle eloquenti quantità di cioccolato, avrebbe potuto acquistare il prodotto dolciario con l’intenzione di rivenderlo. Di più ci spiace per le tavolette, che ora dovranno essere re-esportate e distrutte. A sentir gli ufficiali tedeschi, la loro principale preoccupazione era la salute della cittadinanza, poiché gli oggetti del desiderio non riportavano alcuna indicazione su ingredienti o allergeni.