Perfino Ernst Knam si piega alla tavoletta di cioccolato più trendy del momento

Il successo delle tavolette di cioccolato di Fix è travolgente: se non potete andare fino a Dubai per assaggiarle, ci ha pensato Knam.

Vi ricordate la “Deliveroo 100”, la classifica stilata dal gigante internazionale delle consegne a domicilio sui cibi più ordinati del mondo? Quest’anno, per la prima volta da quando questa lista viene stilata, al primo posto si trova un dessert, nello specifico una tavoletta di cioccolato, ripiena di pasta kataifi e pistacchio. Si tratta di una delle creazioni di Fix Dessert Chocolatier, pasticceri tanto esperti nell’arte del cioccolato quanto in quella dei social, purtroppo impossibile da assaggiare da noi, in quanto in vendita solo a Dubai, e solo attraverso Deliveroo. Ecco, se siete tra i curiosi che non hanno modo di recarsi negli Emirati Arabi, c’è chi ci ha pensato, e non è uno qualsiasi, ma il re del cioccolato Ernst Knam.

La tavoletta UniKa

Per quanto tendiamo a diffidare dei trend gastronomici di TikTok, e quelli di Fix sembrano esserne maestri con 90 e passa milioni di visualizzazioni, una tavoletta ripiena non sarà certo come una fresella “sponzata” nell’acqua di mare, e se a Milano a farla ci pensa il cioccolatiere più celebre della tv la curiosità aumenta. Cercando di cavalcare l’onda del successo di Fix, Knam ha anche deciso di allargare la gamma con altre quattro referenze: Decisa, alla nocciola piemontese, Love, con mandorla e lamponi, Sorprendente, con arachidi e sale Maldon e Avvolgente, con noci e miele.

Così il Re del Cioccolato racconta della sua ispirazione: “arriva da Dubai un’idea molto originale e gustosa che ho deciso di rivisitare nel mio laboratorio. Ho voluto creare una linea che rappresentasse l’incontro tra la mia esperienza e la cultura mediorientale, unendo creatività, sapienza e amore per i dettagli. Senza mai rinunciare ad ingredienti di alta qualità e rigorosamente senza coloranti. Ho sviluppato in questo modo una linea di tavolette dal ripieno cremoso declinate in vari abbinamenti di gusto, che unissero la mia idea di pasticceria con la pasticceria araba. Quello che mi piace raccontare con questa creazione non è tanto il prodotto in sé quanto piuttosto l’importanza delle contaminazioni culturali nel processo creativo di un dolce, di un piatto, di un progetto”.

Cioccolato social

Quello del successo di Fix sembra un caso di studio ideale di marketing: nessuna sede fisica di vendita, nessun negozio online, una collaborazione esclusiva con Deliveroo e presenza social pensata per conquistare il volubile pubblico della danarosa Dubai, e Knam sta cercando di tradurlo per il mercato italiano, e non solo in termini di gusti. Lui la faccia ce la mette eccome, forte del suo status di vip della pasticceria, e si affida al più classico degli stratagemmi: “le prime trenta tavolette, saranno autografate dal sottoscritto”. Conoscere il proprio pubblico è il primo passo per una strategia di successo.