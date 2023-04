Fernet Branca lancia una limited edition dedicata alla primavera (di Botticelli?)

Fernet Branca lancia una limited edition che si ispira alla Primavera, e vai a sapere perché a noi torna in mente Botticelli e la sua Venere Open to Meraviglia.

di Valentina Dirindin 28 Aprile 2023

Non c’è mica solo la Venere: Botticelli ha dipinto pure la Primavera, e sembra ricordarsene con grande tempismo Fernet Branca, che ha appena lanciato una limited edition dedicata proprio alla stagione delle fioriture.

Il riferimento sembra proprio quello pittorico, soprattutto nella bottiglia scura (le tonalità sono quattro: giallo, nero, blu e verde), ma questa volta siamo abbastanza certi che non ci sarà una sollevazione popolare. L’idea – giurano da Fernet Branca – non era certo quella di scomodare il Botticelli, ma di omaggiare le erbe e i fiori che costituiscono la miscela creata nel 1845 da Bernardino Branca, fondatore dell’azienda.

Scherzi a parte, si tratta anche in questo caso di un’operazione che punta a strizzare l’occhio alle nuove generazioni, per piazzare un tipo di prodotto – l’amaro – che dai Millenials in poi fa talvolta un po’ fatica ad affermarsi. Non a caso, i grandi marchi si lanciano sempre più spesso nella mixology, proponendo cocktail con i loro prodotti.

Le bottiglie della limited edition

Disponibile in quattro tonalità diverse (un omaggio ai quattro diversi continenti da cui provengono le botaniche del Fernet Branca: Rabarbaro della Cina, la Camomilla italiana e argentina, lo Zafferano dell’Iran, la Genziana francese, la Galanga di India e Sri Lanka per fare qualche esempio), tutte floreali, le bottiglie della limited edition di Fernet Branca saranno disponibili nei punti vendita da marzo.