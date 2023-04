Chiara Ferragni sulla Venere influencer: “Nel 2020 volevano me e la mia pizza”

di Manuela Chimera 22 Aprile 2023

Chiara Ferragni su Instagram ha parlato della faccenda relativa alla Venere di Botticelli influencer, scrivendo un post nelle Storie dove dice che nel giugno del 2020 le era stato chiesto di essere il volto di una campagna ministeriale per promuovere l’Italia nel mondo. Nel post Chiara Ferragni dice che aveva accettato a patto, però, di poterlo fare gratuitamente e di poter svelare il segreto della pizza che si rigenera.

Ecco, il fatto è che non si capisce esattamente se il suo sia un commento ironico o sia un commento serio. Fatto sta che in redazione si è scatenato il derby: da una parte c’è chi sostiene che Chiara Ferragni fosse seria, che il post fosse ironico solo superficialmente, ma che in realtà l’intenzione fosse più polemica, con la Ferragni che magari era stata davvero contattata per fare da testimonial, ma che poi tutto fosse saltato in aria per risparmiare un po’.

Dall’altra parte c’è chi sostiene che il commento fosse ironico e che il riferimento fosse a quella vicenda del 2020 che aveva coinvolto Chiara Ferragni e la Galleria degli Uffizi (ricordate? L’influencer aveva fatto un servizio fotografico agli Uffizi, posando anche di fronte alla Venere di Botticelli, ma tutti all’epoca avevano tuonato sostenendo che non era così che si doveva promuovere il turismo e la cultura italiana).

L’unica certezza di questa faccenda alla fine è la pizza autorigenerante, stai un po’ a vedere.

La Venere influencer è ispirata a Chiara Ferragni?

Tutto inizia con la nuova campagna pubblicitaria lanciata da Antonio Tajani, ministro degli Esteri e Andrea Abodi, ministro dello Sport. Per promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo hanno scelto un’immagine della Venere di Botticelli (il noto quadro ospitato presso gli Uffizi di Firenze), trasformando la Venere in una influencer che si fa le pose davanti a diverse bellezze storiche e culturali italiane.

Al netto delle polemiche sul fatto che tale campagna pubblicitaria proponga slogan metà in italiano e metà in inglese (il che crea un simpatico cortocircuito con la pretesa dell’attuale governo di “italianizzare” tutto ed eliminare ogni inglesismo… Tranne le parole Made in Italy, che quelle piacciono tanto, anche perché trasformare di punto in bianco il Made in Italy in Fatto in Italia non suonerebbe molto bene), ecco che una delle foto di tale “ispirata” campagna propone una Venere che, seduta a tavola con sullo sfondo il lago di Como, mangia una pizza.

Ora, se la posa in questione vi sembra famigliare è perché esiste una foto di Chiara Ferragni scattata al lago di Como dove l’influencer ha una posa quasi identica. E anche lei sta mangiando una pizza. Bionde entrambe, tutte e due piegate sulla destra, gomiti sui tavoli, una fetta di pizza quasi addentata… Forse l’unica differenza è che la pizza di Chiara si autorigenera, quella della Venere no.

Una coincidenza? Non lo sappiamo, ma anche Chiara Ferragni ha notato qualcosa di sospettosamente simile e tramite una Storia su Instagram ha ironizzato/polemizzato (non lo abbiamo ancora capito) dicendo: “Nel giugno 2020 mi era stato chiesto di essere il volto di una campana ministeriale per promuovere il nostro Paese nel mondo. Avevo accettato a patto di poterlo fare gratuitamente e svelando il segreto della pizza che si rigenera”.

Qui il riferimento è doppio. Nel 2020 c’era stata la polemica relativa agli scatti di Chiara Ferragni agli Uffizi. Inoltre c’era anche tutta la storia delle pizze autorigeneranti (spesso Chiara Ferragni si fa fotografare mentre addenta una fetta di pizza, ma la pizza nel suo piatto è intatta: da lì la battuta sulle pizze autorigeneranti, potere dell’influencer che, fra l’altro, pare abbia tramandato anche ai figli).