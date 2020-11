Ferrarelle: arriva la limited edition in plastica riciclata dei Me contro Te

Siete dei fan dei Me contro Te? Avete figli o nipoti che sono follower accaniti dei Me contro Te? Siete dei semplici collezionisti? Poco importa a quale categoria apparteniate: sappiate che Ferrarelle sta per lanciare le bottiglie in limited edition in plastica riciclata dei Me contro Te (e non solo).

La nuova limited edition vuole essere un memento per un mondo a impatto – 1, quello dove tutti ci impegniamo a eliminare più plastica possibile grazie al riciclo. In realtà le bottiglie in PET riciclato direttamente dall’azienda fino ai massimi livelli percentuali permessi dalla legge, l’R-PET 50% in pratica, avevano già fatto il loro debutto da Ferrarelle a giugno per il formato da 150cl.

Questo grazie al fatto che Ferrarelle aveva progettato uno stabilimento che fosse tutto dedicato al riciclo: dallo stabilimento di Presenzano, infatti, nascono le bottiglie in R-PET 50%

Adesso, invece, da metà novembre e fino ad esaurimento scorte, l’R-PET 50% arriverà anche nelle bottigliette da 50cl e da 25 cl. Per loro si parla di una limited edition realizzata tramite il concorso “Disegniamo un mondo ad impatto-1”.

Il concorso era stato lanciato da Ferrarelle a settembre: i più piccini dovevano disegnare un mondo sostenibile. Questa etichetta speciale sarà disponibile in quattro versioni, create grazie anche al contributo dei Me Contro Te e dei tre bambini vincitori.