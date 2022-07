Ferrari Formaggi regala bonus benzina ai dipendenti per combattere i rincari dei carburanti

di Manuela 29 Luglio 2022

Molte aziende stanno cercando di aiutare i propri dipendenti a superare il difficile periodo economico. Lo ha fatto la Sant’Anna, regalando ai propri lavoratori un mese di stipendio in più. E ha deciso di farlo anche la Ferrari Formaggi: l’azienda, infatti, ha deciso di regalare un bonus benzina ai propri dipendenti per combattere i rincari dei carburanti. E si tratta di un bonus ulteriore a quello concesso dal Governo.

La Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa, azienda storica del lodigiano, ha voluto dare ai propri dipendenti un aiuto concreto. Così ha erogato a tutti i lavoratori sprovvisti di un’auto aziendale un buono benzina del valore di 200 euro, in aggiunta a quello concesso dal Governo, sempre del valore di 200 euro.

In questo modo la Ferrari Formaggi cerca di sostenere i propri dipendenti: i rincari e l’inflazione hanno notevolmente ridotto il potere d’acquisto reale delle famiglie. E questo aiuto arriva in un momento in cui anche le stesse aziende stanno annaspando per riuscire a sopravvivere ai rincari energetici e dei coti di produzione.

Carlo Gendarini, CFO Ferrari Formaggi, ha ricordato che già a maggio avevano distribuito 1.290 euro come Premio Per Obiettivi (PPO), la misura massima permessa dall’accordo aziendale. Ma adesso hanno voluto essere ulteriormente vicini ai loro lavoratori con questo contributo straordinario di 200 euro, replicando quanto già fatto nel 2020 durante il momento più critico della pandemia.