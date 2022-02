Ferrero chiude il 2021 con un fatturato globale di 12,7 miliardi (+3,4% su 2020)

di Luca Venturino 10 Febbraio 2022

Ok la pandemia e il caro bollette, ma i golosi rimarranno comunque golosi: Ferrero International S.A., società capogruppo del Gruppo Ferrero e famosa nel mondo per prodotti come la Nutella, chiude un anno denso di difficoltà con un fatturato consolidato di 12,7 miliardi di euro, equivalente a un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente.

Nel particolare, la crescita del Gruppo è stata notevole soprattutto nei mercati di Francia, Germania e Cina, e si è consolidata grazie al lancio di prodotti come i gelati Ferrero Rocher e Raffaello, che hanno impresso a fuoco la parola FINE su mille e uno tentativi di dieta. Va riconosciuto anche il merito degli investimenti nei marchi più iconici e nel rafforzamento delle attività interne di ricerca e sviluppo, che ha portato un’ulteriore espansione della capacità produttiva. Nel particolare, la parte più significativa degli investimenti è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (757 milioni di Euro) principalmente in Italia, Germania, Stati Uniti e Polonia.