Giovanni Ferrero è ancora l’italiano più ricco, ma con un’importante differenza

Quello della golosità è evidentemente uno dei pochi settori (insieme alle fabbriche di pannolini, diranno i più arguti) resistente a qualsiasi tipo di crisi. O quasi, ecco. Giovanni Ferrero chiude il 2024 mantenendo, ancora una volta, l’alloro di italiano più ricco al mondo: questa volta, però, c’è un “ma”.

Che la Nutella ci piaccia e pure tanto, dicevamo, pare ormai scontato. Per avere una conferma, d’altronde, basta dare un’occhiata ai fatturati di casa Ferrero: record su record, alla faccia di guerre, bollette salite alle stelle, pandemia con annesso chiaroscuro in cui, a onore del vero, ci troviamo ad arrancare tuttora, inflazione… Insomma, la vita è dura: vuoi non concederti un po’ di cioccolata?

La classifica italiana e lo “scivolone”

Si parla di numeri, com’è ovvio. Il patrimonio del nostro protagonista ammonta a 42 miliardi di dollari, in crescita di 2,9 rispetto a un anno fa ma in diminuzione di 1,8 rispetto alle rilevazioni dello scorso aprile, quando i colleghi di Forbes pubblicarono la classifica annuale dei miliardari globali.

La nota più amara, non a caso, emerge proprio quando allarghiamo la nostra analisi alla graduatoria globale dei Paperon de’ Paperoni. Rispetto a otto mesi fa, infatti, Ferrero è scivolato di ben tredici posizioni nella classifica mondiale, abbandonando la posizione sul limitare della top 30 (26esimo) e scendendo fino al 39esimo posto complessivo.

La medaglia d’argento, tornando in Italia, va ancora ad Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group ed entrato nella classifica per la prima volta in assoluto proprio lo scorso aprile, con un esordio che già lo vide conquistare la seconda posizione in assoluto. Un rivale per il colosso del cioccolato? Staremo a vedere: la scorsa primavera era considerato, dati alla mano, il più ricco in assoluto tra i 265 miliardari del 2024.

Anche il patrimonio di Pignataro ha registrato una piccola flessione (da 27,5 a 26,3 miliardi), e a onore del vero questa è una tendenza comune a diversi miliardari italiani. Rispetto ad aprile il numero è sceso da 73 a 71, e il totale dei loro patrimoni da 301,7 a 292,4 miliardi. Terzo posto, in chiusura, va a Giorgio Armani (+1 miliardo); e il quarto posto è condiviso da Piero Ferrari e Giancarlo Devasini.