Ferrero e l’ultima novità in arrivo: ecco i Nutella Croissant

Altra novità Ferrero in arrivo: il mondo è pronto per i Nutella Croissant?

Non precipitatevi in massa nei supermercati: la novità Ferrero in arrivo non giungerà sugli scaffali fino al nuovo anno. Quindi se già pensavate di fare colazione durante queste festività natalizie con il nuovo prodotto targato Ferrero, scordatevelo. Ah, giusto: quelli in arrivo sono niente meno che i Nutella Croissant. Che sono esattamente quello che il nome dice: dei croissant farciti con la Nutella.

Cosa si sa dei nuovi Nutella Croissant?

Ferrero ha svelato già alcuni dettagli in merito a questi Nutella Croissant, tanto per creare un po’ di hype. Saranno disponibili sia nella GDO che nel canale OOH. E ci saranno due varianti:

Ambient : sono i croissant pronti per essere mangiati, disponibili presso il banco panetteria

: sono i croissant pronti per essere mangiati, disponibili presso il banco panetteria Frozen: sono quelli presenti al banco dei surgelati, pronti per essere riscaldati a casa. Questi si differenzieranno dagli altri croissant in quanto marchiati con un’ostia che raffigura un barattolo di Nutella. Una volta portati a casa, bisognerà cuocerli in forno ventilato a 170°C per mezz’ora

Per quanto riguarda la versione Frozen, ecco che si tratta della prima incursione del Gruppo Ferrero nel settore dei surgelati dolci per la prima colazione. Questo settore in Italia, vale qualcosa come 25 milioni di euro. E i croissant da soli valgono il 75%. Quindi ci sta che Ferrero abbia voluto osare anche in questa direzione.

Per quanto riguarda il comparto pasticceria dolce per la versione Ambient, ecco che nella GDO si parla di un valore in Italia di 391,2 milioni di euro, di cui il croissant rappresenta la prima referenza.

Ma come sono fatti questi croissant? L’impasto prevede una lievitazione di più di 100 minuti, è sfogliato e prodotto con lievito madre fresco, cosa che dovrebbe garantire la giusta alveolatura. Al centro del croissant ci sarà, ovviamente, la Nutella che Ferrero promette di essere distribuita in tutto il prodotto (no, dai, siamo tutti ormai affezionati al micro quantitativo di marmellata o cioccolata relegato nell’angolino più lontano del croissant).

Ah, giusto: per quanto riguarda il prezzo, la varietà Ambiente è quella più economica: costa 1,20 euro a croissant. La variante Frozen, invece, costa un tantino di più, siamo a 3,99 euro.

Adesso non resta che attendere l’uscita ufficiale nei supermercati. Si ripeterà la follia collettiva che si era scatenata con l’uscita dei Nutella Biscuits, con gente disperata che non riusciva a trovarli da nessuna parte? O ci si metterà il cuore in pace e si attenderà pazientemente che prima o poi compaiano sugli scaffali? Staremo a vedere.