Ferrero lancia i Kinderini, biscotti all’ovetto Kinder, sulla scia dei Nutella Biscuits

di Luca Venturino 30 Settembre 2023

Allora, è pur vero che l’estate è ormai alle spalle e prima di preoccuparsi della prossima prova costume c’è ancora qualche mese di tempo; ma concedeteci un po’ – il giusto – di sana paura. Sono nati i Kinderini, frollini al latte e cacao pensati dalla Ferrero sulla scia degli ormai celebri (e fortunati) Nutella Biscuits: il lancio ufficiale, a onore del vero, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni; ma chi si trova a Milano ha l’opportunità di assaggiarli in anteprima questo fine settimana, da venerdì 29 settembre fino a domenica 1 ottobre, presso la Piazza Gae Gaulenti.

Siamo golosi e curiosi, questo è ormai sonoramente appurato; ma nella sostanza, oltre a essere biscotti chiaramente ispirati ai celebri ovetti Kinder, cosa sono i Kinderini? La somiglianza, nel nome quanto nell’aspetto e passando anche per la forma, è sotto gli occhi di tutti; ma stando a quanto lasciato trapelare i biscotti si distinguono soprattutto per la presenza di dettagli ad alta precisione come occhi, bocca e sorriso mischiate per ottenere una (quasi) infinità di forme diverse.

Ferrero e i Kinderini: tutti i dettagli del lancio

Riavvolgiamo un attimino il nastro – i Kinderini sono biscotti sottili ottenuti grazie a “una innovazione tecnologica che permette di alternare strati di un impasto al latte e al cacao”. Il vero e proprio marchio di fabbrica impresso da mamma Ferrero, tuttavia, è la “personalità” dei biscotti: dal Kinderino felice a quello stupito fino a quello imbronciato, con la narrazione che prosegue anche sul retro della confezione dove sono illustrate tre storie originali che li vedono come protagonisti.

Non è un caso che abbiamo nominato la “scia dei Nutella Biscuits” (la nostra idea è che, a furia di coincidenze, Ferrero speri anche di replicare il loro successo): oltre a essere evidenti amici di dispensa, infatti, anche i Kinderini saranno prodotti nello stabilimento di Balvan, in provincia di Potenza (proprio dove sono nati i Biscuits, per l’appunto); dove sono stati “installati diversi e sofisticati sistemi di visione intelligente” per creare le espressioni che portano i Kidnerini in vita.

Numeri alla mano, sono oltre 15 milioni le combinazioni di espressioni che si possono trovare in ogni confezione di Kinderini – abbastanza per trovare la vostra preferita, non abbiamo dubbi. Ché d’altronde prendervi qualche secondo per darci un’occhiata, prima di placare la gola, potrebbe valerne la pena: dal 29 settembre al 31 di ottobre, infatti, le famiglie saranno invitate a postare sui propri canali social, con l’hashtag #KinderKinderini #kinderinicasting, una foto o un video dove ricreare con il proprio volto l’espressione del biscotto scelto. Una commissione di esperti selezioneranno i vincitori, la cui immagine sarà protagonista dello spot online del prodotto che sarà on air nel 2024.