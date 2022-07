Ferrero ha aperto un Innovation Center a Chicago

di Manuela 25 Luglio 2022

La Ferrero si è ulteriormente espansa negli USA: l’azienda, infatti, ha deciso di aprire un Innovation Center a Chicago. E questo dopo aver da poco ampliato anche il suo stabilimento produttivo in Illinois.

Questo Innovation Center occuperà l’ottavo e il nono piano del palazzo Marshall Field & Co di Chicago. In uno spazio di 13mila metri quadrati troveranno posto 170 dipendenti, compresi sia i dipendenti dell’ufficio attuale di Chicaco, sia i ricercatori dell’azienda provenienti da tutti i centri di ricerca e sviluppo presenti negli Stati Uniti. Nel nuovo centro, infatti, non mancheranno uffici e laboratori di ricerca e sviluppo.

Ma attenzione: il centro non è ancora attivo in quanto l’azienda prevede di finirlo entro la primavera del 2023. Todd Siwak, presidente e chief business officer di Ferrero North America, ha spiegato che questo spazio permetterà di creare una maggior collaborazione fra tutti i loro team, promuovendo anche gli ideali di creatività e cultura tipici di Ferrero.

Lieto dell’imminente apertura è anche Lori E. Lighfoot, sindaco di Chicago: per la città è un vanto il fatto che ospiterà il primo centro di innovazione della Ferrero negli Stati Uniti. E sottolinea che Ferrero potrà beneficiare della connettività che contraddistingue Chicago e della sua forte rete di aziende tecnologiche e all’avanguardia.