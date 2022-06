Ferrero investe più di 200 milioni per espandere lo stabilimento negli Stati Uniti

di Luca Venturino 17 Giugno 2022

Ferrero ha recentemente annunciato di voler investire 214,4 milioni di dollari nel suo stabilimento di produzione e lavorazione del cioccolato situato in quel di Bloomington, Illinois, negli Stati Uniti. Negli ultimi anni il colosso di origini piemontese ha delineato una precisa strategia di crescita nell’America del Nord, che di fatto l’ha portato ad ampliare la sede nel New Jersey e aprire nuovi centri di distribuzione in Pennsylvania, Arizona e Georgia.

L’investimento in Illinois, in questo contesto, è dunque da intendersi come l’ennesimo mattoncino volto a pavimentare la strada unque, verso il prestigioso obiettivo di consolidarsi come leader mondiale nel settore della pasticceria: lo stabilimento in questione verrà dedicato – stando a quanto dichiarato dall’azienda – alla produzione di Kinder Bueno e diventerà una delle più grandi linee di produzione realizzate da Ferrero al di fuori dell’Europa. Nello specifico, i media locali stimano che l’ampliamento in questione porterà alla creazione di 200 nuovi posti di lavoro.

“Gli investimenti che stiamo facendo a Bloomington stanno alimentando la continua crescita di Ferrero in Nord America e stanno anche creando importanti opportunità di lavoro nella comunità” ha commentato a tal proposito Todd Siwak, presidente e chief business officer di Ferrero North America. “Siamo entusiasti di continuare a crescere qui con il prezioso supporto della città di Bloomington, della contea di McLean e dello stato dell’Illinois”.