Ferrero, il premio per i dipendenti può raggiungere i 2450 euro

Premio record per i dipendenti Ferrero: l'importo massimo raggiungibile, per l'anno in corso, è di 2450 euro lordi.

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

Nella giornata di martedì 13 settembre i responsabili del Gruppo Ferrero si sono incontrati con le Organizzazioni Sindacali nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil per esaminare gli andamenti del mercato di riferimento, le prospettive produttive dell’azienda albese, i programmi di investimento e i flussi occupazionali. Tra un numero e file Excel, però, è soprattutto stata determinata la cifra del cosiddetto “Premio Legato ad Obiettivi per l’esercizio 2021/2022″, con un importo massimo raggiungibile – per l’anno in corso, ovviamente – di ben 2450 euro lordi (in lieve crescita rispetto ai 2200 dell’anno precedente).

Stando a quanto lasciato trapelare dall’incontro di cui sopra, l’importo in questione sarebbe determinato dall’andamento di due importanti parametri: il semplice risultato economico, valido per tutta l’azienda e costituente di un terzo circa (il 30%, a essere precisi) del premio; e il risultato gestionale che invece è strettamente dipendente dall’andamento specifico di ogni singolo stabilimento (che in questo caso, come potrete aver intuito, concorre per il 70% del premio). Importante notare, per di più, che a partire dall’esercizio in corso sarà possibile convertire una parte del “Premio Legato agli Obiettivi in servizi alle persone” tramite una apposita piattaforma online: in questo modo i dipendenti, in base alle proprie necessità e operando su base volontaria, potranno convertire annualmente un importo tra 300, 500 o 700 euro del Premio.