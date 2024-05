Ferrero lancia le sue prime caramelle in esclusiva per gli USA

I Tic Tac Chewy sono la prima innovazione di casa Ferrero in esclusiva per il mercato a stelle e strisce: diamoci un'occhiata.

Un marchio che conosciamo bene anche da questa parte dell’Oceano, ma opportunatamente rivisitato per rafforzare ancora di più la presenza aziendale nel mercato a stelle e strisce. Il Gruppo Ferrero, dopo avere aperto a inizio maggio la sua prima fabbrica di cioccolato in Nord America, ha annunciato le nuove Tic Tac Chewy, la prima innovazione esclusiva dell’azienda di origine piemontese per il contesto statunitense.

La vetrina, come si suol dire, è quella delle grandi occasioni – la Sweets & Snacks Expo di Indianapolis. Tic Tac Chewy, tanto per intenderci, è di fatto da intendersi come una rivisitazione delle ormai celebri caramelle che – o almeno si dice – abbiano lo stesso suono della vita, con l’aggiunta di zucchero e una rideclinazione della parte interna, tradizionalmente croccante come il “guscio interno”, e che invece diventa “golosa e gommosa, ricca di un intenso sapore di frutta”.

Tic Tac Chewy: tutti i dettagli della prima caramella Ferrero a stelle e strisce

Vale la pena notare che il marchio Tic Tac, come si può leggere da una nota ufficiale emessa dalla stessa Ferrero, è attualmente da considerarsi come la “menta numero uno per penetrazione nelle famiglie”, con un numero complessivo di consumatori che si aggira attorno ai 15 milioni di unità. “Tic Tac Chewy” continua la nota stampa in questione “segna il primo ingresso del marchio e di Ferrero nella categoria delle caramelle zuccherate”.

Due, stando a a quanto lasciato trapelare fino a questo momento, le varietà disponibili al lancio – Fruit Adventure e Sour Adventure -, ognuna delle quali andrà di fatto a offrire un mix di cinque gusti fruttati: ciliegia, mela, arancia, limone e uva. Il loro debutto ufficiale sul mercato statunitense, sempre sulla base di quanto dichiarato dalla stessa Ferrero, è da attendersi per il mese di settembre: le TTC saranno di fatto disponibili presso una serie di rivenditori, tra cui Walmart, Amazon e Kroger, e si espanderanno a livello nazionale negli Usa all’inizio del 2025.

Come accennato in apertura di articolo può anche e soprattutto essere interessante valutare il lancio di questa prima innovazione esclusiva come il potenziamento di una presenza già importante e massiccia nell’America del Nord, coadiuvata da un flusso costante di crescita, investimenti e acquisizioni di marchi storici (tra i più recenti ricordiamo le caramelle gommose di casa Jelly Belly Candy Company).

Una lettura, quest’ultima, che trova piena risonanza nelle parole di Jim Klein, chief customer officer di Ferrero USA: “Negli ultimi anni Ferrero ha potenziato gli investimenti nella sua presenza in Nord America” ha speigato. “Con nuovi prodotti come Tic Tac Chewy, siamo ben posizionati per continuare a guidare la crescita della categoria e a fornire valore ai nostri partner di vendita al dettaglio”.