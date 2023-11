Ferrero alla conquista degli Stati Uniti: acquisite le caramelle Jelly Belly

di Luca Venturino 22 Novembre 2023

Il Gruppo Ferrero ha dato il via alla stagione dello shopping natalizio con un nuovo colpo – l’ultimo dell’anno in corso, con ogni probabilità; dopo quello che ha portato tra le proprietà dell’azienda la campana Fresystem e, più recentemente, il marchio tedesco delle barrette Nutrisun – dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, e cioè l’acquisizione delle caramelle gommose di casa Jelly Belly Candy Company, fondata nel ben lontano 1869 in quel di Fairfield, in Illinois.

Un’acquisizione che, come certamente avrete già potuto intuire, punta a rafforzare la già importante presenza del Gruppo Ferrero nel mercato a stelle e strisce, con particolare attenzione al settore delle caramelle gommose. D’altro canto, stando a quanto lasciato trapelare, è bene notare che il marchio Jelly Belly è di fatto già presente in più di sessanta Paesi in tutti e cinque i continenti, ed è conosciuto come “uno dei prodotti dolciari più amati e riconoscibili al mondo sin dalla sua introduzione nel 1976”.

Ferrero acquisisce le caramelle Jelly Belly: tutti i dettagli dell’affare

Ad annunciare l’operazione di cui sopra al mondo della stampa è stata in realtà la Ferrara Candy, altra importante azienda attiva in quel d’Oltreoceano che Ferrero acquisì nel 2017 per un valore complessivo di un miliardo di dollari attraverso la mediazione della holding collegata Cth Invest.

Cth Invest che, di fatto, è per l’appunto tornato in azione in tempi più recenti per finalizzare e rendere effettivamente operativo l’accordo tra il Gruppo Ferrero e la Jelly Belly Candy Company. Stando ai pochi dettagli lasciati trapelare le due aziende interessante dovrebbero trovare un accordo definitivo entro la fine dell’anno in corso; anche se al momento non sono ancora stati resi noti i termini economici.

La mossa, che come accennato in apertura di articolo rappresenta una importante svolta strategica per il Gruppo Ferrero, è stata accolta con ottimismo ed entusiasmo da entrambe le parti. “Siamo entusiasti di portare i fantasiosi prodotti e il team di talento di Jelly Belly nella comunità di Ferrara Candy” ha infatti commentato l’amministratore delegato di Ferrara Candy Marco Capurso. “La nostra dedizione alla creazione di confetti innovativi e di qualità e i nostri profondi rapporti coi rivenditori si allineano perfettamente con l’esperienza, la passione per la qualità, l’affidabilità e il servizio clienti di Jelly Belly. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per costruire sul successo di tutti i nostri marchi”.

“L’acquisizione unirebbe gli oltre 100 gusti di gelatine e specialità gastronomiche di Jelly Belly Candy Company con l’ampio portafoglio di caramelle di zucchero di Ferrara” si legge invece in una nota stampa emessa dall’azienda di caramelle gommose. “Jeff Brown, che attualmente è vicepresidente esecutivo delle operazioni globali e della distribuzione di Jelly Belly, ne diventerà l’amministratore delegato”.