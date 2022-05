Ferrero, nuovi gelati per l’estate 2022

di Dissapore 2 Maggio 2022

Nuovi gelati Ferrero in arrivo per l’estate 2022: dopo l’esordio dell’anno scorso nel settore, il gigante di Alba torna e amplia l’offerta: Kinder Bueno, Pocket Coffee e Estathé Ice. Nel 2021 per la prima volta Ferrero aveva lanciato delle proposte di gelato, creando le versioni di prodotti iconici come il Rocher – modello stecco – e l’Estathè – un ghiacciolo. Ora arrivano i coni Kinder Bueno Classico e Kinder Bueno White, lo stecco Pocket Coffee e il ghiacciolo Estathé Ice Menta & Lime.

Kinder Bueno Gelato

Kinder Bueno Classico è un cono di wafer croccante che racchiude un cremoso gelato alla nocciola e una golosa anima centrale dello stesso sapore. Particolare è il disco superiore di alla nocciola decorato con piccole pepite al cacao che dovrebbero dare il gusto tipico dello snack Kinder Bueno. Il cono sarà disponibile anche nella versione White, che mantiene l’anima interna e il gelato alla nocciola del gusto Classico, differenziandosi però nel disco, in questo caso bianco e decorato con granella al cacao tipici dello snack Kinder Bueno White.

Pocket Coffee gelato



Il Pocket Coffee invece è versione stecco. Formato mini size (41 g), è composto da un cremoso gelato al caffè 100% arabica, nota distintiva arricchita da una variegatura del medesimo gusto, ricoperta da un guscio di cioccolato al latte e granella al caffè, per la croccantezza.

Estathé Ice ghiacciolo Menta & Lime

Infine, raddoppia Estathé Ice con l’inedito gusto Menta & Lime. Consistenza morbida simile al sorbetto, note dissetanti date dall’infuso alla menta e dal penetrante tocco di lime, insieme al vero infuso di foglie di thè, il nuovo ghiacciolo, senza conservanti né coloranti, è un perfetto accompagnamento per tutta l’estate. Così come l’anno scorso, i Gelati Ferrero si trovano al supermercato e in tutti i canali della GDO: non al bar, dove per il momento non entrano in concorrenza con i grandi player del gelato.