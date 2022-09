Ferrero: per 6mila dipendenti arrivano 2400 euro in più come premio

di Manuela 19 Settembre 2022

Ferrero ha mantenuto la promessa: ha deciso di dare come premio obiettivi ai suoi 6mila dipendenti qualcosa come 2.400 euro. L’annuale Coordinamento Ferrero ha appena tenuto una videoconferenza insieme alla direzione dell’azienda di Alba, i sindacati e le Rsu, per spiegare come sia andata l’azienda e quali siano i piani per il futuro.

Parlando di retribuzione, il premio dell’esercizio 2020/2021 poterà ai 4mila dipendenti di Alba un importo aggiuntivo di 2.383.93 euro lordi. Tale incentivo è stato calcolato per il 30% per quanto riguarda il risultato economico globale dell’azienda, mentre per il 70% riguarda la gestione e l’andamento dei singoli stabilimenti.

Nonostante l’ultimo anno sia stato ancora influenzato dagli effetti della pandemia e nonostante la crisi economica mondiale, ecco che i dati presentati dall’azienda hanno sottolineato un andamento positivo. Per questo motivo l’azienda ha deciso di erogare questo premio produzione, con grande soddisfazione anche dei rappresentanti sindacali.

Intanto, mentre i dipendenti gioiscono per il premio, ecco che ad Alba si sta lavorando per riempire i magazzini in vista di Halloween e di Natale. Per fare ciò, anche quest’anno l’azienda ha assunto dei lavoratori stagionali da affiancare ai 4mila dipendenti stabili della fabbrica. Sono stati inseriti 1.400 lavoratori, con contratti da 3 a 6 mesi e con eventuali proroghe, non più lunghe, però, del primo periodo. Il lavoro girerà su tre turni, ma si potrà scegliere anche l’opzione 5 continui, cioè tuti continuativi che alternano 4 giornate di lavoro e due di pausa.