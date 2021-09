Ferrero Rocher diventa una tavoletta di cioccolato

di Manuela 22 Settembre 2021

Novità in casa Ferrero: dopo il gelato, ecco che sta per arrivare anche il Ferrero Rocher sotto forma di tavoletta di cioccolato. Ebbene sì: il classico Ferrero Rocher subirà un’evoluzione e si trasformerà anche in tavoletta.

In Europa potremo assaggiare la tavoletta di Ferrero Rocher già da ottobre (oltre che in Italia il lancio nella GDO avverrà anche in Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo Polonia, Regno Unito e Russia), mentre in Spagna, Portogallo e Stati Uniti arriverà solamente nel 2022. Tre i gusti:

fondente

cioccolato al latte

cioccolato bianco

Secondo i trend di mercato, è il cioccolato fondente quello preferito dai consumatori con il 37% di quote di mercato. A seguire si trova il cioccolato al latte con il 24% e il cioccolato bianco con solo il 4%. Grazie a questo prodotto il gruppo di Alba entra nel settore delle tavolette di cioccolato che, fra GDO, discount e canale tradizionale vale circa 578 milioni di euro (439 milioni solo nella GDO).

L’azienda ha fatto sapere che è da anni che stanno studiando il Ferrero Rocher in versione tavoletta: sono state fatte parecchie prove prima di arrivare alla ricetta definitiva. Essendo una tavoletta, inoltre, sarà in vendita tutto l’anno.

Come forma, al di sopra del quadrotto sarà presente una piccola cupola che ricorda la forma tradizionale del Ferrero Rocher. La conchiglia di cioccolato racchiude un ripieno cremoso di granella di nocciole. Quest’ultima sarà presente anche nei due strati della conchiglia.