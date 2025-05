Ferrero starebbe per presentare un nuovo prodotto: le crepes alla Nutella

Le crepes alla Nutella esistono in veste non ufficiale un po' in tutto il mondo, e da qualche mese in veste ufficiale in Francia. Presto lo sbarco in Italia.

Chiamatela, se vi pare, proprietà transitiva: se la Nutella piace – e piace, beninteso: i numeri parlano chiaro – allora piaceranno anche le crepes surgelate ripiene della stessa. L’intuizione, manco a dirlo, arriva da casa Ferrero; che da qualche mese a questa parte ha già testato il prodotto con i cugini d’Oltralpe.

Banco di prova francese, e più precisamente nei punti vendita Carrefour, e ora lancio italiano imminente. La novità è stata presentata in anteprima al Gruppo VéGé durante il tradizionale appuntamento di Linkontro NielsenIQ al Forte Village, senza alcuna campagna pubblicitaria. Dicevamo, proprietà transitiva: se la Nutella piace…

Cosa sappiamo delle crepes alla Nutella?

Sappiamo che si tratta di una combo true & tested da più o meno tutti i golosi dello Stivale e non solo, ad esempio; che alzi la mano chi non ne ha mai provata una alla fiera di paese o al pub o al localino di turno. Insomma: un po’ come quella storia che vuole che i Nutella Biscuits, prima del battesimo ufficiale, esistessero già in versione bootleg come due Tarallucci tenuti insieme dalla crema spalmabile nostra protagonista.

Insomma: se si potrebbe certo sostenere che le crepes alla Nutella, in una declinazione o in un’altra, esistono già; quel che manca è la ricetta ufficiale, l’originale, il – come l’abbiamo definito poche righe fa – battesimo. E ahinoi, di fatto i dettagli si esauriscono praticamente qui.

Ferrero, dicevamo, ha mostrato l’idea agli addetti ai lavori e poi ha pensato – legittimamente – di nascondere la mano. Come accennato la strategia non prevede campagne pubblicitarie, ma una comunicazione che appoggia su popolarità – pare evidente – e passaparola.

Il risultato è che le indiscrezioni scarseggiano, e per trovare qualche voce in più tocca ascoltare quelle dei commenti sulla vetrina dei social – fonte poco attendibile, converrete. Pare, però, che il prodotto sia pensato per essere soluzione pratica, rapida ed efficiente per chi cerca un tocco goloso: idea che sa di jackpot, proprietà transitiva a parte.