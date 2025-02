Ferrero lancia dei Nutella Biscuits in edizione limitata

Tre diverse declinazioni, ma tutte allineate secondo una sola parola chiave – cuore. Casa Ferrero lancia una nuova edizione limitata dei Nutella Biscuits, i dolciumi che appena una manciata di anni fa aveva preso lo Stivale per la gola con vendite da record.

L’aria ispiratrice del 14 febbraio è evidente, ma la nuova – triplice! – limited edition è evidentemente stata pensata per evadere dei vincoli di San Valentino ed essere invece sempreverde, sempre buona, sempre valida. Un po’ come la rima sole – cuore – amore, ecco. Ma di che si tratta, dunque?

Grafiche e messaggi e… Proteine?

Tre “casacche” diverse, dicevamo: l’una rosa, l’altra gialla, l’ultima azzurro chiaro. Cambia il messaggio, oltre al colore: “Un gesto, con il cuore”, “Insieme, con il cuore”, “Buongiorno, con il cuore”. L’idea suggerita, dicevamo, è chiaramente quella di condividere lo scrigno di biscotto e cioccolato con una persona cara, “trasformando un semplice momento in qualcosa di speciale”, ci informa il puntualissimo comunicato stampa. Un po’ sdolcinato? Forse: ma anche (e soprattutto) meno triste dei Baci Perugina con i messaggi vocali.

Chiaro, l’ombra dello sbrano selvaggio in solitaria su un divano già condito di mille e una briciole è sempre incombente, ma almeno in questo caso non c’è lo smartphone che ci recita parole sdolcinate in sottofondo. D’altro canto, con la pasta di San Valentino che ha da poco fatto il suo sorprendente approdo tra gli scaffali dei supermercati italiani, il settore pare inaspettatamente fertile.

Casa Ferrero, in ogni caso, non punta solo su ciò che è morbido e dolce (in tutti i sensi, ecco) e soffice e con le fattezze di cuore; e com’è giusto e naturale che sia tiene gli occhi ben aperti per monitorare e intercettare le pulsioni di mercato più interessanti. E no, non parliamo di smancerie legate al 14 febbraio, ma piuttosto del debutto nel mercato degli snack proteici.