Ferrero stringe accordi con KFC e Burger King: i fast food lanciano gelati alla Nutella

di Luca Venturino 19 Luglio 2023

Accordi a stelle e strisce per Ferrero, evidentemente volenterosa di rafforzare la propria presenza nel mondo della “ristorazione veloce fuori casa” o, se non parlate l’impomatatissima lingua dei comunicati stampa, nel settore dei fast food. Il colosso albese ha di fatto raggiunto un accordo di collaborazione con KFC e Burger King che, a partire dal mese di luglio, andranno a fare debuttare all’interno dei propri menu dei gelati con topping alla Nutella. A muovere i passi dell’azienda italiana in questa direzione è un’interessante indagine di mercato che ha mostrato come i clienti di questo particolare settore siano diventati più selettivi rispetto al passato, riconoscendo una preferenza verso le esperienze di valore a fronte di una riduzione delle visite.

Ferrero e l’accordo con KFC e Burger King: la crescita nel settore dei fast food

In altre parole il cliente medio è più attento e disposto ad apprezzare maggiormente ingredienti di qualità. Da qua l’intuizione di Ferrero che, stando a quanto lasciato trapelare, ha formato l’obiettivo di mettere i contatto tali consumatori con i prodotti del brand in modo indiretto ma informale – aggettivi che ben calzano il rapido e comodo mondo di catene come KFC e Burger King.

Altrettanto interessante notare, rimanendo in questo contesto, che all’interno del settore in questione si è registrata una crescita media su base annua del 15% del serving di cibo e bevande con punte del 18% per quanto concerne il mondo dei dessert. Dati che, come avrete potuto intuire, evidenziano un trend volto alla snackizzazione dei pasti, al delivery e al take away, e che declinano il dessert – un tempo relegato esclusivamente al momento di fine pasto – a un nuovo ruolo nei frangenti della colazione o della pausa pomeridiana.

L’intenzione di Ferrero è quella di intercettare l’appetito – o la golosità, se preferite – dei consumatori proprio in queste occasioni, andando a inserirvi l’offerta dei nuovi gelati Nutella in collaborazione con KFC e Burger King. “Nutella si conferma essere il prodotto più idoneo per entrare a far parte dell’offerta del canale” ha commentato Gabriele Primavera, direttore vendite canale Ooh Ferrero “grazie alla sua versatilità nei vari momenti di consumo”.

Un’occhiata ai dettagli, dunque: nei 68 punti vendita KFC distribuiti lungo lo Stivale sarà disponibile il Kream Ball con Nutella con gelato, wafer e topping Nutella; mentre per quanto riguarda Burger King, arriverà in Italia il King Fusion con Nutella: cremoso gelato, una pioggia di crumble, la cui ricetta è realizzata in esclusiva per King Fusion, e – ancora una volta – un topping a base Nutella.