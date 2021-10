Festival del Tortellino di Bologna 2021: date e menu

di Manuela 13 Ottobre 2021

Sta per tornare un’altra manifestazione in presenza: stiamo parlando del Festival del Tortellino di Bologna 2021. Se siete interessati alle date, l’appuntamento è per il 27 ottobre: l’evento si terra a Palazzo Re Enzo. Attenzione però: è richiesta la prenotazione. Ma quale sarà il menu?

Questa edizione del Festival del Tortellino di Bologna sarà caratterizzata da una cena di gala a cui potranno partecipare massimo 250 persone.

È obbligatoria la prenotazione che potrò essere fatta contattando il numero 3923633049 o inviando un’email a info.tourtlen@gmail.com. Il costo della cena sarà di 60 euro a persona.

Durante questa cena, il tortellino verrà proposto in salse diverse dagli chef appartenenti all’associazione Tour-tlen. Proprio durante la cena, poi, sarà anche assegnato il riconoscimento De.Co per il tortellino bolognese a Tour-tlen.

La cena inizierà con un assaggio di mortadella felsinea. Poi verranno proposte quattro varianti di tortellini, alcuni con ripieni tradizionali, altri con ripieni alternativi:

tortellini in brodo di manzo e gallina

tortellino con ripieno di razza e acciughe mantecato con salsa di burro e tartufo e gel di cime di rapa

tortellino tradizionale con burro artigianale, tartufo nero, Parmigiano Reggiano con brodo di faraona e fieno e sfere di lambrusco (è quello che ha vinto la gara con i cappelletti)

tortellini ricchi e poveri con crema di fagioli, pepe Timut e olio evo

A finire la cena, poi, sarà la bomba alla crema. Il tutto innaffiato dai vini del Consorzio Vini Colli Bolognesi.