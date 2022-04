Fette croccanti con quinoa Bio di NaturAktiv-Enjoy Free: richiamo per rischio chimico

di Manuela 22 Aprile 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti delle Fette croccanti con quinoa Bio di NaturAktiv-Enjoy Free a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 12 aprile 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Fette croccanti con quinoa Bio, il marchio del prodotto è Natur Aktiv-Enjoy Free e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Aldi Srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Extrudo, mentre il nome del produttore è Extrudo Becice s-r-o-, con sede dello stabilimento in U Kasaraen 634 a Tyn Nad Vltavou, nella Repubblica Ceca.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L270922

L101022

L111022

Nell’avviso di richiamo non viene indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalle confezioni da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene nel prodotto che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze viene sottolineato che i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione non devono essere mangiati e possono essere restituiti in tutte le filiali Aldi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza di scontrino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Aldi telefonando al numero 800370370 (lun-ven 8.30-17, sab 8-14).