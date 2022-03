Filippo La Mantia al Mercato Centrale Milano: le novità dell’apertura

Tutto è pronto per l'apertura del nuovo ristorante di Filippo La Mantia, prevista per il 31 marzo al Mercato Centrale Milano.

di Luca Venturino 30 Marzo 2022

Dalla conferma ufficiale al giorno dell’apertura il passo è inaspettatamente breve: Filippo La Mantia è pronto per la sua nuova avventura al primo piano del Mercato Centrale Milano. Un ritorno, quello nel cuore della città meneghina, che verrà consacrato nella giornata di domani, giovedì 31 marzo, con l’apertura al pubblico del nuovo ristorante.

L’opportunità di portare alla luce Filippo La Mantia – Oste&Cuoco (questo il nome del locale) nasce da una chiamata da parte del Presidente di Mercato Centrale, Umberto Montano. “Il Mercato Centrale è fiero di annoverarlo fra i suoi artigiani migliori” ha commentato, riferendosi per l’appunto allo chef palermitano – ma milanese d’adozione. Il ristorante vanta uno spazio complessivo di 140 metri quadrati, declinati in 80 coperti, e sarà aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 19:30 alle 23. Nel menu, concepito per cambiare con la stagionalità, spiccano gli ingredienti preferiti a La Mantia, che ricordano il sole della sua Sicilia: pomodoro, melanzane, basilico e soprattutto agrumi; che andranno a incontrarsi per portare alla luce piatti tradizionali come l’arancina di riso, macco di fave, le sarde alla beccafico e la caponata di melanzane. Proprio quest’ultima, inoltre, sarà protagonista di un’iniziativa a scopo benefico: per ogni piatto venduto, infatti, La Mantia donerà 1€ alla Croce Rossa di Milano.

Il servizio è stato studiato per funzionare seguendo una doppia formula: a pranzo sarà disponibile un buffet a prezzo fisso, mentre a cena i clienti potranno scegliere da una carta semplificata dove figureranno i cavalli di battaglia dello chef. Cavalli di battaglia che, chiaramente, richiamano alle tradizioni, colori e profumi della Sicilia. “Mercato per me è luogo di scambio e di aggregazione, il luogo da cui sono partito e quello a cui faccio ritorno” ha raccontato Filippo La Mantia. “Questa apertura rappresenta una grande scommessa, una sfida che ho deciso di cogliere. Il Mercato incarna alla perfezione le mie radici e racconta la mia filosofia, che ruota attorno allo scambio, al legame con la mia terra d’origine ma allo stesso tempo all’assenza di confini, soprattutto quando si tratta di creare. Ogni giorno, qui, è il mio primo giorno, mi ritrovo davanti nuove sfide, nuove opportunità e nuove scoperte da abbracciare con ritrovato entusiasmo”.