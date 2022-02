Filippo La Mantia: è ufficiale, andrà a Mercato Centrale Milano

di Valentina Dirindin 19 Febbraio 2022

Filippo La Mantia ha sciolto le riserve sulla sua nuova apertura milanese, che aveva annunciato giusto qualche giorno fa pubblicando un annuncio di ricerca personale: il cuoco di origine siciliana – ma milanese d’adozione – aprirà il suo nuovo ristorante al Mercato Centrale di Milano.

Il nuovo locale, che aprirà a metà marzo nei locali della Stazione Centrale che sembrano fino a ora l’espressione meglio riuscita del format di food hall targata Umberto Montano, si chiamerà “Oste e cuoco”, come il suo vecchio ristorante di piazza Risorgimento chiuso ad agosto 2020 per le troppe spese da sostenere a fronte di incassi ridotti a causa dell’epidemia da Coronavirus.

“Giuro sul mio onore che lo faccio per le migliaia di clienti che in quest’anno e mezzo mi hanno scritto e incoraggiato”, ha detto lo chef (marito di Chiara Maci, e spesso con lei oggetto di gossip) raccontando la grande sfida rappresentata da una ripartenza a 62 anni. Il nuovo ristorante, come da tradizione culinaria dello chef, sarà molto incentrato sui sapori siciliani, e potrebbe non essere l’unico: lo chef infatti ha già espresso la volontà, in futuro, di fare nuove aperture negli altri Mercati Centrali italiani.