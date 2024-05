Findus smentisce le voci sul ritiro dei sofficini dai supermercati inglesi

Findus smentisce: niente ritiro dai supermercati per i sofficini.

Riportiamo integralmente la smentita di Findus in merito a una nostra notizia del 29 aprile 2024, in cui facendo riferimento a quanto riportato dai magazine d’Oltremanica The Grocer e Indipendent.UK abbiamo raccontato di un presunto ritiro dei sofficini dai supermercati inglesi. Di seguito la comunicazione dell’azienda:

“In relazione alla notizia pubblicata su Dissapore dal titolo “I sofficini Findus scompariranno presto dai supermercati (inglesi)”, Findus – azienda leader nel mercato dei surgelati e parte del mercato internazionale Nomad Foods – smentisce le informazioni riportate sul presunto ritiro dal mercato sia italiano che inglesi del prodotto Sofficini, in quanto prive di ogni fondamento”.

“Findus rassicura i propri consumatori, fornitori e clienti che l’iconico prodotto costituisce un importante segmento del portfolio aziendale, in continuo sviluppo e miglioramento e continuerà ad essere presente nella grande distribuzione e fruibile dal pubblico in tutte le sue varianti e declinazioni”.

“In riferimento alla citata sostituzione del prodotto “Crispy Pancake” commercializzato dall’azienda BirdsEye, parte del Gruppo Nomad Foods sul mercato inglese, si precisa che anche in questo caso, la notizia si basa su informazioni infondate e fuorvianti”.